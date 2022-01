'Tú me dejaste de querer' fue una de las canciones más importantes de 2020

La Húngara jamás se imaginó que recibiría un mensaje muy especial de C Tangana a través de Instagram

"Hasta ese momento, yo jugaba en otra liga. Gracias a esa canción y a él he llegado a públicos que no me conocían", explica Sonia Pulido

Está siendo realmente un buen año para Sonia Priego, o La Húngara, como se la conoce en el mundo de la música. El pasado junio, la cantante anunció su personal “se vienen cositas” en Vodafone You: prepara nuevo disco desde hace tiempo, y parece que vendrá con colaboraciones sabrosas. De momento podemos disfrutar de ‘Locamente’, su último videoclip, que justamente tiene ese punto ardoroso por el lugar en el que se grabó: Écija, de donde es originaria la artista, y uno de los pueblos más calurosos de toda Andalucía.

Más allá de su reconocible esencia electropop y de una carrera que lleva más de veinte años en activo, cuando realmente vimos a la cantante ascender a los altares de la fama fue con su sinergia con C. Tangana y el tema que crearon juntos: 'Tú me dejaste de querer', una canción que no necesita presentación. Fue uno de los grandes temas de ese año, y cuenta además con una gran historia detrás. Tangana levanta pasiones hasta en cantantes como Carlota Cossials, que le ha pedido matrimonio a Puchito después de ser uno de los grandes triunfadores de los Grammy Latinos.

Así nació la amistad entre La Húngara y Antón.

A través de Instagram

Con estas palabras, La Húngara explica para EFE las consecuencias inmediatas de una de las colaboraciones profesionales más importantes de su carrera. "Hasta eso, yo jugaba en otra liga. Gracias a esa canción y a él he llegado a públicos que no me conocían y a países que no sabían de mí. He sonado hasta en Los 40 Principales, en sitios donde mi música no encajaba".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Priego (@lahungaraoficial)

La artista explica que fue bastante sorprendente cómo llegó a trabajar con C. Tangana. Todo empieza por un mensaje privado de Instagram que Puchito le envió a su bandeja de mensajes. Al principio, Sonia Pulido no podía creer que fuera C. Tangana, el real, quien le estuviera tirando fichas (musicales) a través de esta red social. Según reconoce, ella avisó a su sobrino rápidamente. "Niño. llega pa' la casa que me ha escrito el Tangana”, explica, con mucho humor en You.

Su sobrino fue quien le confirmó que el check azul (el símbolo que identifica las cuentas reales de los influencers y las personas con un número de seguidores muy alto) no mentía. "Escribía y borraba todo el rato, no sabía qué ponerle”, cuenta. Con este gesto, quedó de manifiesto que ambos se admiraban sin saberlo desde hacía mucho y solo era cuestión de tiempo que se juntaran para sacar adelante una canción potente y viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana)

Dicho y hecho. Poco después del crush profesional, gracias a las redes sociales, la colaboración daba comienzo, y ambos se reunían en un estudio de Madrid para empezar a pergeñar juntos el tema, la bomba que revolucionaría el panorama de las escuchas de 2020. Solo en Spotify, ‘Tú me dejaste de querer’ alcanzó 1,6 millones de reproducciones apenas unos días después de ser lanzada.

"De todo lo malo que tuvo la pandemia lo más bonito fue cuando salió el tema, que fue un pelotazo. Cuando lo escuché se lo dije, es un temazo, el sonido se te mete y no te sale. Además, él es buena gente y muy profesional", explica en You.

La artista nunca ha dejado de incidir en lo cómica que fue la situación con Puchito en el estudio. Cuenta que se esperaba que viniera a recogerla en limusina y que se dio cuenta de que Antón era humilde y no hacía show; un currante que quería trabajar y exprimir al máximo esta sinergia con ella. “Me decía que estaba nervioso, a mí, que ni me salía la voz”. En cuanto al tema, de su cosecha son los ‘tomaquetoma’, esos jaleitos flamencos que todo el mundo reconoce como uno de los mejores detalles de la canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Priego (@lahungaraoficial)

La Húngara le guarda cariño al momento en que supo por qué había sido la elegida, habiendo “tantas niñas monas que cantan flamenco”. Eso fue lo que le preguntó a C. Tangana. El cantante fue franco y directo y le respondió, según cuenta, que el tema estaba hecho para ella y solo para ella, que no podía hacerlo con otra persona distinta a La Húngara. “Quiero que recuerde aquella época y esa voz solo la tienes tú”.