La serie es un auténtico éxito en todo el mundo, aunque a los espectadores les han surgido muchas dudas al verla

El creador de la serie ha explicado la decisión que toma Gi-hun al final de la serie

A Gi-hun lo vemos con el pelo más corto y rojo, esto también tiene una explicación

A todas horas y en todos los lugares no dejamos de escuchar de hablar sobre la que es sin duda la serie del momento: 'El juego del calamar'. Sin embargo, con un único visionado hay muchas cosas que se nos están escapando como, por ejemplo, que en el segundo capítulo el creador de la serie nos adelanta cómo van a morir algunos de los personajes principales de la misma, más adelante.

Para aclarar todas estas incógnitas, todavía sin solución, el creador de la serie coreana ha dado algunas entrevistas en las que ha respondido a las preguntas más repetidas entre los espectadores de la serie.

Los fanáticos de la serie están analizando cada detalle de la misma y sacando sus propias conclusiones, ya que hay algunos aspectos que se han quedado abiertos a diferentes interpretaciones. No obstante, el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha querido explicar las decisiones que toma el protagonista, Gi-hun (Lee Jung-jae), y que tanto han sorprendido a algunos espectadores, al final de la primera temporada.

¡Atención! Si has llegado hasta aquí y no has terminado de ver la serie, deja de leer porque la explicación del final que viene a continuación contiene spoilers.

¿Por qué se queda en Seúl?

Al final de la serie, el vencedor del juego es Gi-hun, quien gracias a ello tiene la oportunidad de mudarse a Estados Unidos y empezar allí una nueva vida; sin embargo, finalmente decide quedarse en Seúl, una decisión que sorprendió mucho a los espectadores de la serie, que esperaban que el hombre, tras conseguir su objetivo, aprovechase la oportunidad de huir del país.

Atando cabos y sacando sus propias conclusiones, muchos espectadores pensaron que si el hombre decidió al final quedarse sería para poder vengarse de la organización que se esconde detrás del juego y así acabar por desmontarlo.

Sin embargo, el creador de la serie ha explicado que este no tiene por qué ser el motivo de su decisión de quedarse: "Es cierto que la primera temporada terminó de manera abierta, pero en realidad pensé que esto también podría ser una buena forma de cerrar la historia. La primera temporada termina con Gin-hun regresando y no subiendo al avión que lo llevaba a Estados Unidos. Fue mi forma de expresar que no debe dejarse arrastrar por el flujo competitivo de la sociedad y que debe comenzar a pensar en quién ha creado todo el sistema", ha explicado el creador de la serie a 'The Hollywood Reporter'.

Además, terminó su explicación añadiendo: "También vuelve para ver si otros pueden seguir sus pasos y romper con ese flujo competitivo. Regresa y se enfrenta al sistema. Por lo tanto, no necesariamente Gi-hun busca vengarse. En realidad, podría interpretarse como si él viera directamente lo que realmente está ocurriendo en todo el panorama en general. Así que pensé que podría ser una buena y sencilla forma, a la vez que ambigua, de terminar la historia de Gi-hun".

El cambio de look de Seong Gi-hun

Cuando de repente aparece al final de la serie Seong Gi-hun con un nuevo look, el pelo rojo y más corto, los espectadores no entendieron nada de esta decisión estética del creador. No obstante, este la ha explicado también.

Su aspecto tras ganar el juego y volver a su ciudad era desaliñado, llevaba el pelo largo y bigote. No obstante, cuando descubre que Oh Il-nam, el jugador número uno, está vivo decide cortarse el pelo y teñirlo de rojo.

Ahora bien, ¿por qué decide cambiarse el color del pelo? Pues, según el creador de la serie: "Me imaginé siendo él y pensé: '¿Cuál es el color que nunca elegirías para teñir tu cabello?'", ha explicado el creador en una entrevista para 'Zapzee'. "Entonces, llegué a la conclusión de que Gi-hun nunca se teñiría el pelo de rojo. Sería lo más loco que pudiera hacer".