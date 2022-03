Dime cómo insultas y te diré quién eres : hijx de la gran puta, cabrón, malparido, abrazafarolas, jodecabras, mierdaseca. Con las palabrotas sucede igual . La lengua es algo tan vivo y mutante que hasta para los improperios y las invectivas cambiamos de un país a otro. Ni siquiera en este asunto de maldecir en público los países de Europa se parecen, y la cuenta de Instagram Love for Geography lo ha puesto de manifiesto en un mapa que nos ilustra cómo utilizan los europeos el lenguaje malsonante.

O “scheisse”, utilizada mayoritariamente en países como Alemania, Suiza, Ucrania o Finlandia. Su equivalente es ‘hure’, en Austria o “sjranje”, que reina en el bloque de países de la antigua Yugoslavia. Encontramos aquí un sentido más escatológico que despliega un sinnúmero de florecientes posibilidades de sonar mal. “Mierda, me he dejado el gas encendido y ahora mi edificio arde”, como en el famoso video de “La he liado parda”, ya una reliquia del museo de reliquias de Internet. Ese “mierda, joder, ostia”, con una cualidad exclamativa maravillosa si, por ejemplo, queremos exagerar cualquier tarea de la vida diaria que se nos ha pasado por alto.