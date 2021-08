En ella, Gyllenhaal ha dejado claro que cuida su higiene lavándose los dientes para evitar el mal aliento, pero cree que las duchas y los baños no son tan relevantes. “Creo que no bañarse es realmente útil para la salud de la piel, y además nos limpiamos naturalmente”, explicaba.

Sus declaraciones han causado un fuerte impacto en Twitter y no sólo entre usuarios anónimos, sino también entre otros compañeros de profesión. Dwayne Johnson (The Rock) ha afirmado que él es uno de los famosos que sí se ducha, y además con mucha frecuencia. “Una ducha fría cuando salgo de la cama para empezar bien el día. Una ducha templada después de hacer ejercicio. Una ducha caliente cuando llego a casa del trabajo”, además de una limpieza facial, limpieza corporal y exfoliación, tal y como tuiteaba el actor.

¿Y qué pasa si has ido al gimnasio, si hace un calor terrible o si has tenido una cita con tu crush de Tinder y de los nervios has acabado sudando hasta por las plantas de los pies? En situaciones excepcionales, una segunda ducha no es peligrosa, pero es importante que sólo sea de vez en cuando para respetar la barrera lipídica de nuestro cuerpo .

Ten en cuenta que cuando te duchas no sólo arrastras la suciedad, sino también todas las sustancias protectoras de tu piel. Poco a poco se van regenerando, pero si te duchas muy a menudo no les das tiempo y acabas desprotegido ante factores externos como, por ejemplo, la radiación solar.

¿Y si se me olvida ducharme o me da pereza meterme bajo el agua un domingo? No te preocupes, no pasa nada por no ducharte un día o dos, aunque para evitar el mal olor, lo ideal es darte un agua en ciertas zonas con mayor predisposición de crecimiento bacteriano como las axilas, los pies o los genitales.