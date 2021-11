Ya es tradición que el 1 de noviembre Mariah Carey nos recuerde a través de las redes sociales que arranca la Navidad

'All I Want for Christmas Is You', interpretada por Mariah Carey y lanzada en 1994 es, probablemente, la canción más emblemática de la Navidad actualmente

¿Cuánto dinero ha podido ganar Mariah Carey por haber sido la intérprete del villancico pop más escuchado?

Si hay un momento en el calendario que marca un antes y un después, sin duda alguna, es el paso del 31 de diciembre al 1 de enero. Pero si hay UN SEGUNDO MOMENTO en el calendario que nos hace cambiar el chip en cuestión de segundos, ese es el paso del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando nos despedimos de la spooky season para recibir... ¡la Navidad! Y, desde hace unos años, la recibimos de la mano de Mariah Carey, que gracias a la canción 'All I Want for Christmas Is You' vuelve cada año para recordarnos que es su momento.

Este año lo ha vuelto a hacer con un divertido vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que la cantante destroza una calabaza, símbolo de Halloween, y anuncia que ¡ya ha llegado su momento!

¡Y si hay alguien que se queja porque es "demasiado pronto" para ponerse navideños, que sepa que la ciencia avala a Mariah, ya que, según estudio, aquellos que empiezan a celebrar la Navidad antes son más felices, ya que el espíritu navideño reduce los niveles de estrés, ansiedad y negatividad.

'All I Want For Christmas Is You', el gran éxito de Mariah Carey

El 29 de octubre de 1994 salía a la luz la canción 'All I Want For Christmas Is You', un villancico pop coescrito e interpretado por Mariah Carey, como el sencillo principal de su cuarto álbum de estudio, 'Merry Christmas'. En aquel momento Carey ya era una artista conocida. Su disco debut había llegado a número 1 en Estados Unidos y ya había ganado dos premios Grammy, el de Mejor artista nuevo y Mejor interpretación vocal pop femenina.

Tras el éxito del lanzamiento de su tercer álbum, la productora Columbia Records quiso que Mariah tuviera su propio álbum navideño. Según cuentan la cantante y el compositor Walter Afanasieff, esta canción no les llevó más de quince minutos de trabajo, ya que Mariah Carey tenía muy claro lo que quería para esta canción.

Casi 30 años después podemos darle la razón a Mariah y reconocerle que compuso el gran éxito de la Navidad contemporánea. Desde el día en el que se publicó, todos los años ha ingresado en las listas de éxitos en la temporada navideña. Se considera que es el mayor éxito internacional de Carey en su trayectoria, y uno de los sencillos más comercializados de todos los tiempos. Y en 2019 batió dos récords: ingresó en el Libro Guiness por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad y se convirtió en la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas.

Uno de los indicadores para saber que Mariah Carey arrasa año tras año es ver la gráfica de búsquedas en Google de su nombre, que ya se ha convertido en un meme:

Una verdadera fortuna

Según publicó The Economist en 2019, solo con 'All I Want for Christmas Is You' Mariah Carey había ganado alrededor de 60 millones de dólares, es decir, una media de 2.5 millones al año. Por su parte, desde indican en Celebtrity Net Worth, cada diciembre la cantante recibe entre 600.000 y 1 millón de dólares solamente en concepto de derechos de autora por su simbólica canción. Repetimos, SOLO con esta canción.