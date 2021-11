La vigésimo segunda edición de los Premios Grammy Latinos tuvo dos claros protagonistas: Camilo y C. Tangana, que arrasaron llevándose a casa cuatro y tres gramófonos, respectivamente. Uno de los momentos que más ha llamado la atención en las redes sociales tras la gala fue la conversación que ambos artistas tuvieron en el backstage, en la que el colombiano le confesó al madrileño que el bebé que esperaba con Evaluna, Índigo, fue concebido en un pueblo español , Zahara de los Atunes, que está situado en la costa gaditana.

Pero no fue lo único que llamó la atención a los tuiteros, que se quedaron muy sorprendidos al ver las fotos de los Grammy Latinos 2021 en las que Camilo y Evaluna posaban en la alfombra roja juntos o acompañados por otros artistas como Juan Luis Guerra o Residente. La razón era que no imaginaban que la hija de Ricardo Montaner fuera tan bajita en comparación con los artistas al lado de los que se dejó ver y muchos se preguntaron cuánto medía realmente la venezolana .

En algunos portales de internet figura que mide 1,67, lo que significaría que es casi tan alta como Camilo, que mide 1,78 metros, pero ese dato es erróneo, como explicó la propia Evaluna, que también aclaró en una publicación en Instagram que data del 23 de diciembre de 2019 que su marido no la llama 'La Pulga' por su baja estatura , sino por otra razón totalmente diferente que no tiene nada que ver con la altura.

La realidad es que la pequeña de los Montaner no mide casi 1,70, sino que, como ella misma explicó, no supera el metro y medio: su verdadera altura es de 1,46 metros; aunque en las fotos que comparten en Instagram no parece que haya tanta diferencia entre su altura y la de su esposo porque suele llevar tacones, porque el colombiano se agacha para posar junto a ella o porque ella se coloca unos pasos por delante de él.