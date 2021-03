C. Tangana lo está petando con su nuevo álbum , que lanzó el 26 de febrero y que es un homenaje a su ciudad natal, la capital de España. 'El madrileño' ha recibido el aplauso enorme de los fans y de la crítica especializada , y muchos ya se atreven a afirmar que este disco, que cuenta con doce colaboraciones de catorce canciones en total, es "el mejor del año". Pero el éxito del cantante no nace ahora, sino que viene de largo, ya que Antón Álvarez lleva desde los 16 años (este año cumplirá 31) haciendo música.

Pero, ¿quién está detrás del cantante de moda? ¿Qué le gusta a C. Tangana? ¿Quiénes son sus referentes? Si quieres conocer todas estas respuestas y descubrir algunas cosas más que seguramente no sabías o habías olvidado sobre el artista que está conquistando el panorama musical, tienes que leer esta lista que incluye doce curiosidades que sorprenderán:

1. Cambio de nombre artístico

Antón Álvarez Alfaro, que nació en Madrid el 16 de julio de 1990, supo desde muy joven que quería ser compositor y dedicarse al mundo de la música. Comenzó en el rap bajo el nombre artístico de Crema , con el que lanzó seis maquetas y participó en nueve colaboraciones. En 2011, Pucho (como le llaman sus amigos) cambió de nombre artístico y comenzó a ser conocido como C. Tangana. Con 'El madrileño' lleva ya ocho discos publicados y ha participado en una treintena de colaboraciones.

2. Sus orígenes en el mundo de la música

Como Crema y durante su etapa en el grupo Agorazein comenzó a autoeditar sus propios temas en 2006 , cuando tenía 16 años y estudiaba en un colegio católico, San Viator (en el que estudió hasta los 18 años, cuanto terminó el bachillerato). Subía estas primeras canciones a YouTube, una plataforma que por aquel entonces acababa de nacer y sus vídeos no sobrepasaban las 20.000 visitas.

3. Tiene una carrera universitaria

Al finalizar el bachillerato, estudió la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid . En este periodo no dejó de componer, pero sí que es cierto que es la etapa donde menos sencillos lanzó y la mayoría fueron con Agozarein.

4. Enamorado de Madrid

En numerosas ocasiones, el cantante ha dejado muy claro que ama la ciudad que le vio nacer : para él no hay ninguna duda de que Madrid es "la mejor ciudad del mundo". De hecho, todos los videoclips de las canciones que componen 'El madrileño' retratan a la perfección la estética de la ciudad o muestran elementos muy representativos. En 'Tú me dejaste de querer' muestra la ciudad vacía durante el confinamiento a causa del coronavirus y en 'Un veneno' queda retratada la nevada que provocó Filomena.

5. Influencias musicales

6. Serie favorita

En un cuestionario que realizó para Los 40 , C. Tangana explicó que su serie favorita es un clásico de la televisión española, que se emitió en los años 90 y que conquistó a medio país: 'Farmacia de guardia' .

7. Su trabajo antes de la música

En ese mismo cuestionario, explicó que antes de dedicarse de lleno al mundo de la música, tenía que trabajar en otras cosas para ganar dinero. Su último puesto fue en la editorial Anaya , aunque el cantante no ha detallado qué funciones realizaba allí.

8. Apoya al Celta de Vigo

9. El rasgo que lo define

Si hay un rasgo que define a C. Tangana es ser ambicioso: el cantante ha reconocido en multitud de ocasiones que aspira a que su música abarque a distintos rangos de edad para que un amplio porcentaje de gente le escuche y disfrute con su música.

10. Su relación con Rosalía

Tras su separación, comenzaron a lanzarse pullitas mutuamente a través de sus canciones, como hizo Rosalía en 'Brillo' o en su segundo álbum, 'El Mal Querer', o C. Tangana con 'Mala Mujer' o 'Tú me dejaste de querer. A finales de 2020, unas declaraciones del madrileño sobre la artista ("molaba hace cuatro años, cuando no la conocía nadie") hicieron que ella le dejase de seguir en Instagram.