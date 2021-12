Y si eres de esas personas que se muere de amor por los gatetes déjanos decirte que no estás loca para nada, ¡más bien al contrario! Está más que demostrado que convivir con un felino tiene beneficios para tu salud mental .

Pueden tener síndrome de gato paracaidista. Sí, hay algunos gatos que no le tienen miedo a saltar al vacío, con las terribles consecuencias que eso puede suponer, tanto para ellos como para sus dueños. A veces porque pierden el equilibrio y otras porque no saben calcular la altura al haber vivido siempre dentro de casa, algunos gatos se creen paracaidistas. En ocasiones se puede deber a que el gato esté sin castrar y haya olido un celo, pero no siempre es por esta causa. Por este motivo, es importante que asegures bien tu casa, cubriendo ventanas y terrazas con mosquiteras.