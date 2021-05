Existe todavía el falso mito de que Eurovisión no es un gran escaparate y que no es capaz de aupar las carreras de los artistas que participan en ella. Hay muchos ejemplos de que esto no es cierto y el más conocido es ABBA, aquel grupo de suecos que no ganó con su 'Waterloo' en 1974 pero que se dio a conocer en toda Europa y que arrasó en las décadas posteriores. Más recientemente, en España se vivió la fiebre de 'Fuego' y Eleni Foureira, la candidata chipriota que también se quedó a las puertas de la victoria. Y este año la teoría se desmonta con el éxito arrollador de los ganadores, la banda de rock italiana Måneskin.