Si nunca has oído hablar del ‘deadname’ o ‘deadnaming’, ya estás tardando en familiarizarte con uno de estos conceptos que tienen una cierta importancia entre las personas trans y no-binaries . ¿Por qué? Bueno, si quieres respetar sus derechos y entender mejor sus motivaciones y su realidad, deberías saber qué costumbres o manías consideran que no cumplen con los mínimos de respeto que le presuponemos a toda interacción humana.

Hoy te hablamos del ‘deadname’ y te contamos por qué no debes usarlo bajo ninguna circunstancia.

El significado de este anglicismo sin traducción oficial al castellano debería darte pistas de por dónde van los tiros. El ‘deadname’ es justamente el ‘nombre muerto’ que le asignaron al nacer a una persona trans o no-binarie. Una identidad y un apelativo, por supuesto, que no han elegido y que, en la mayoría de casos, consideran una carga que les impide alcanzar su pleno potencial y sus derechos (por ejemplo, en el cambio legal de nombre y los interminables trámites burocráticos por los que tienen que pasar para conseguirlo).

El ‘deadnaming’ es el uso intencional o accidental del nombre muerto , algo que para muchísimas personas trans y no binaries es un gravísimo error y puede constituir un acto tránsfobo . “A estas alturas de la vida, dichos errores son gravísimos. Siempre que se habla de un del pasado de una persona trans debemos usar el nombre actual y los pronombres actuales”, explica el psicólogo Dante Ureta.

Rebeca Stanborough, experta en diversidad, afirma que puede ser una manera de rechazar la identidad de una persona trans o no binaria y de no considerarla miembro de pleno derecho de una sociedad; esencialmente, es negarles la libertad para vivir en sus términos y rechazar su derecho legítimo a escoger identidad y su nombre (sentido)

Aunque existe aún cierto debate en la comunidad LGTBIQ sobre si el uso del nombre muerto constituye un acto tránsfobo o, en ciertos contextos, debe mantenerse para visibilizar el proceso de autoaceptación de una persona trans, queer o no binarie, casi toda la información, fuentes y testimonios que consultes sobre el tema te orientarán en una dirección: si conoces a alguna persona trans, no deberías usar el nombre muerto para llamarla o referirte a ella, puesto que esa persona han tomado la decisión de dejar atrás su vieja identidad y, por diversos motivos absolutamente legítimos, no utilizar más el nombre que le asignaron al nacer.