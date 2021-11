La eliminación del vello es una cuestión estética, no de salud, y mucho menos de higiene

Las mujeres que no se sienten "limpias" si no están depiladas pueden estar experimentando misoginia interiorizada

La enfermera Angela Grant Buechner se ha vuelto viral recientemente al recordar por qué las embarazadas deberían dejar de depilarse un vello púbico

Si viviste intensamente la década de los 2000 probablemente no hayas puesto jamás en duda que la depilación es un gran invento. Aunque la humanidad no tuvo que cambiar de milenio para empezar a retirarse el pelo de su cuerpo, sin duda los finales de los 90 y los 2000 fueron años decisivos en lo que a nuestra relación con el pelo se refiere. ¡Hasta se inventaron el término metrosexual para aquellos hombres que también se depilaban! La presión por la eliminación del pelo y la accesibilidad a nuevos métodos como la depilación láser terminó por convencernos de que solo estaríamos "guapos" y, sobre todo, "guapas" (porque esa presión recaía con más fuerza sobre el cuerpo de la mujer) si no teníamos ni un pelo de ceja para abajo.

Desde entonces, muchos médicos han hablado abiertamente de los riesgos de la depilación genital. Sin embargo, no valoramos tanto la información científica como lo que diga la vecina o, ahora que ya estamos en la década de los años 20, lo que dice la influencer de turno. La depilación está de moda. No hay motivos médicos que justifiquen la retirada del vello, y aún así lo hacemos.

Pues si lo vamos a hacer, que, al menos, conozcamos toda la información, ya que los centros de estética no te van a contar la parte chunga. El vello corporal tiene una función. El vello púbico, en concreto, protege a nuestros genitales frente a infecciones. Además, la depilación puede causar foliculitis o dermatitis. Por último, la aparición de verrugas genitales es más frecuente . Así lo explicó la médico de familia especializada en salud sexual Mónica Molner para el Huffington Post.

El consejo de la enfermera Angela Grant a las embarazadas

Recientemente se ha hecho viral en TikTok un vídeo de Angela Grant Buechner, una enfermera canadiense que lleva más de 20 años trabajando en ginecología. También es doula y experta en lactancia, por lo que ha trabajado junto a miles de mujeres en su carrera profesional. En sus redes sociales, Angela crea vídeos cortos para transmitir información sobre su área.

"Hago esos vídeos para compartir información imparcial y sin prejuicios, para que las personas puedan aprender algo nuevo. Compartí ese TikTok porque sé que en algunos lugares (especialmente en EE. UU.), es posible que aún sea común que las madres se afeiten o se les pida que se quiten el vello púbico antes del parto, aunque las investigaciones actuales muestran que no es necesario e incluso aumenta el riesgo de infección. Estoy en Canadá, donde esto no ha sido una práctica estándar durante MUCHOS años ", contó Angela para BuzzFeed.

En el TikTok viral, visto ya casi tres millones de veces, Angela explica que no es nada recomendable que las mujeres que van a dar a luz se rasuren el vello púbico. A partir de la semana 36 de embarazo, no se recomienda a las mujeres que rasuren su pubis, ya que incrementa el riesgo de infecciones. Además, tampoco recomienda usar cera para depilar el vello púbico y añade que, a causa del embarazo, ese tipo de técnica de depilación es aún más dolorosa. Ah, y recuerda algo muy importante: "Doctors DON'T care!" (a los médicos no les importa), por el miedo que tienen muchas mujeres a parecer "descuidadas" en la consulta.

Además, Angela añade en la entrevista para BuzzFeed que las vaginas, vulvas, y todo lo que las rodea están preparadas de forma natural para dar a luz, y cada parte de los genitales tiene su función, incluido el pelo. "Del mismo modo que las vaginas 'pueden limpiarse solas' y no necesitan productos adicionales o específicos, no necesitan preparación para dar a luz. Las personas que no se sienten 'limpias' a menos que se quiten el vello púbico pueden estar experimentando misoginia interiorizada", agregó.