Historia de la pizza

Si en el colegio hubiéramos tenido una asignatura como esta seguro que todos habríamos sacado sobresaliente. Pero no, es más interesante estudiar las guerras o las dinastías de reyes. La historia de la pizza es la historia de la humanidad . Porque para que existamos los humanos tiene que existir forzosamente el alimento, ya que no somos plantas que crecen gracias a la luz del sol.

El pan es uno de los alimentos básicos más antiguos que existen. Y la pizza, por resumir, no deja de ser pan con cosas. Se sabe que los griegos eran muy fans de un plato de pan plano al que le ponían hierbas, especias, ajo y cebolla. También hay constancia escrita de un plato similar en la Eneida, la gran obra de Virgilio. Estamos hablando de hace MILES de años.

Sin embargo, la pizza tal y como la conocemos hoy, parece que se formalizó como masita fina de pan, tomatito, mozzarella y alguna otra cosa que pillase a mano en el siglo XVII en Nápoles. Sí, Nápoles, esa famosa ciudad italiana muy cercana al Vesubio y a Pompeya con sus características calles estrechas y llenas de gente y donde se come y se bebe muy bien. Ah, y también hay mafia, la famosa Camorra que está por ahí, pero bueno. Lo importante es la pizza.

Aquí es cuando la Historia que aprendiste en clase (si es que prestaste atención) entra en juego. "¿A quién no le gusta la pizza? Es un plato versátil, delicioso e indiscutiblemente español ". Así lo explica el canal de Youtube Hystorikon en un vídeo publicado el pasado 4 de marzo. ¿Indiscutiblemente español? ¿Y qué hay de todos esos restauantes italianos que hacen unas pizzas increíbles? ¿Están tan equivocados como los que piensan que Buda estaba gordo? ¿Hemos sido engañados por una estrategia de marketing?

La pizza es española de nacimiento

Según la explicación de Hystorikon, cuenta dedicada a contar curiosidades históricas, la pizza nació en Nápoles en algún momento del siglo XVII, sí, pero es que la ciudad de Nápoles, en aquel momento, pertenecía al reino de Aragón. Bueno, si nos ponemos tan finos, entonces la pizza no sería española, sino aragonesa, como la Virgen del Pilar.

Si la pizza nació en Nápoles en algún punto del siglo XVII entonces... ¡la pizza no es italiana! ¡Es española! ¿No? Descubre por qué en este vídeo: https://t.co/bW9E0cnz7b

Aunque este plato llevaba siglos preparándose y es cierto que apareció en Nápoles en el siglo XVII (y es cierto que Nápoles no pertenecía a Italia entonces), la leyenda cuenta que la pizza nació en el siglo XIX como plato "nacional" italiano, con ingredientes muy bien elegidos: el tomate, el queso y la albahaca, en honor a los colores de la bandera de Italia (rojo, blanco y verde). Sin embargo, esto fue un invento nacionalista que evita dar explicaciones sobre un suceso mucho más complejo.

"El verdadero origen de la pizza probablemente se haya perdido en el tiempo", explican en el vídeo. La novedad que aporta la pizza a otro tipo de platos hechos con pan plano que llevaban tanto tiempo consumiéndose en toda la zona mediterránea es que la pizza lleva tomate . Y el tomate llegó a Europa de América en el siglo XVI, así que la receta de la pizza no puede ser anterior a este acontecimiento. De hecho, la salsa de tomate, a finales del siglo XVI, se conoce como "salsa española" porque donde se comían más tomates, por la localización de los puertos a los que llegaban los barcos de América, era en la Península Ibérica (España todavía no era España tal y como la conocemos ahora, era un conjunto de reinos).

Como el concepto de "España" aún no existía, no se puede decir tampoco con exactitud que la pizza sea española. Aún así, acabas de aprender una curiosa anécdota para contar cuando alguien presuma de que la pizza es italiana. No es italiana, es napolitana. Y si necesitas ponerle una nacionalidad a una receta, entonces di que era aragonesa.