Elegir bien un sujetador por primera vez nunca es fácil. Cuando te plantas en el probado con tallas que no has visto en tu vida, se te cae el mundo a tus pies. Bueno, hasta que comprendes cómo funcionan las tallas de sujetador para hombres y mujeres . En el caso de los sujetadores deportivos se complica porque las tallas funcionan diferente o porque muchos de ellos son elásticos y sin una posible regulación de los tirantes.

¿Cómo elegir el primer sujetador?

El tamaño del pecho es lo que se conoce como copa y se mide por letras, normalmente de la A a la D, siendo la A la más pequeña y la D, la más grande. Por supuesto, también existen pechos de las letras E, F, G y hasta H, pero no se comercializan en la mayoría de tiendas. La talla, como cualquier otra medida para la ropa, no es para toda la vida y está sujeta a las condiciones de tu cambio físico.

Tienes que tener en cuenta, además, que el contorno y la copa se pueden ajustar con los broches y los tirantes, así que hay medidas equivalentes. Por ejemplo, si usas una 95C (95 cm de contorno, copa C) y no quedan tallas del modelo que quieres, una 100B (más contorno, menos copa), te puede sacar de un apuro.

Dos tipos de sujetadores deportivos

En el caso de los sujetadores deportivos, no hay una talla tan clara definida (aunque algunas marcas si siguen el tallaje descrito anteriormente). Y en la mayoría de casos, los tirantes del sujetador deportivo no se pueden ajustar. Es importante saber escoger un buen sujetador a la hora de hacer ejercicio porque si no, la espalda puede sufrir bastante.