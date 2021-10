Elena Huelva, la joven de 19 años con cáncer que visibiliza en redes la realidad de la enfermedad

View this post on Instagram

En sus stories destacados también responde con naturalidad a las dudas de sus seguidores. “¿Cómo estás llevando las nuevas noticias sobre tu enfermedad?”, le preguntaban, a lo que ella abiertamente explicaba que es una situación difícil. “Ya son dos tratamientos que no me han funcionado. También estoy cansada porque siento que estos meses atrás he estado luchando para nada, ya que no han hecho nada esos tratamientos, y también he tenido y tengo miedo, pero eso es un sentimiento incontrolable”, a lo que añadía que tiene claro que va a ir a por todas.