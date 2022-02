Por momentos, parece que no hay parcela o zona de sombra en el corazón humano (el adolescente, al menos) que la serie ‘Euphoria’ no cubra. Esta segunda temporada ha venido a demostrar lo que todos nos temíamos: no solo es una de las mejores series que ha dado la parrilla seriéfila en los últimos tres años (con una de las mejores bandas sonoras, además, aquí te explicamos por qué), sino que cada capítulo nos divide el corazón como una pizza margarita, en un montón de trozos.