Si un día vas caminando por la calle y de repente un coche te atropella, tienes claro lo que hay que hacer: no ha sido culpa tuya, te has llevado un buen susto y encima te han hecho daño, así que tendrás que ir a urgencias a que comprueben que todo está bien y, con tu parte médico, poner una denuncia. Sin embargo, hay algunos delitos que cuesta más denunciar cuando los sufrimos, y es porque entra en juego la moral y la vergüenza . Esto es lo que ocurre en los casos de sextorsión .

"Me están amenazando con publicar supuestos vídeos que han extraído de mi móvil si no pago 1600€ en menos de 48h", escribió Gonu el pasado 2 de agosto en su cuenta de Twitter.

La Policía Nacional estima que el 70% de los delitos de sextorsión no se denuncian, en muchos casos por el pudor de las víctimas por tener ese tipo de contenido y el sentimiento de culpabilidad de "si no me hubiera hecho esas fotos ahora no tendría este problema". Paula no especifica de que se trate de contenido erótico en su caso, pero en la mayoría de los casos son este tipo de fotos y vídeos privadas las que se usan para chantajear a la víctima.