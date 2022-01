Famosos que han visibilizado haber sufrido depresión para romper el tabú: de Simone Biles a Bad Bunny

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la depresión

Famosos como Bad Bunny, Simone Biles, Greta Thunberg o Demi Lovato han contado públicamente que atravesaron una depresión

La OMS estima que 280 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la depresión, una efeméride que nos recuerda que millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad que ha sido estigmatizada en muchas ocasiones. La Organización Mundial de la Salud estima que 280 millones de personas en todo el mundo la padecen, lo que se traduce en un 3,8% de la población a nivel global. Dicha organización advierte que "las personas que experimentan depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas" y que esta realidad se agrava en los países de bajos y medianos ingresos, pues en ellos "más del 75% de las personas afectadas no recibe tratamiento alguno".

La OMS también pone de manifiesto que los trastornos mentales siguen estando estigmatizados. En muchos lugares son un tema tabú y no se habla de los mismos en público ni en los medios de comunicación. Pero hay algunos famosos que quieren contribuir a romper el estigma y que han alzado la voz a través de sus redes sociales, donde acumulan millones de seguidores de todo el mundo, para hablar acerca de la salud mental y contar que han atravesado o siguen padeciendo una depresión.

Este ha sido el caso de estrellas de la música como J Balvin, Bad Bunny, Billie Eilish o Demi Lovato, que también ha hablado abiertamente de sus problemas con las drogas y de la bulimia con la que convivió durante varios años. Famosos españoles como Angy Fernández o Dani Marrero también han contado que han sufrido depresión durante mucho tiempo. Deportistas como Paula Badosa o Simone Biles han narrado públicamente su experiencia tras haberla superado y también lo ha hecho la activista por el cambio climático Greta Thunberg.

1. J Balvin

J Balvin es uno de los famosos que más han ayudado a visibilizar la depresión y la importancia de pedir ayuda profesional para poder salir de ella. En varias ocasiones se ha dirigido a sus millones de seguidores, tanto en Twitter como en Instagram, remarcando lo necesario que es acudir al psicólogo o al psiquiatra, como hace él mismo para superar la depresión y la ansiedad, cuando uno siente que lo necesita: "Busquen ayuda profesional, los psiquiatras no son pa' locos, más loco [es] no salir de esto".

Para cuidar su salud mental, ha habido ocasiones en las que el artista ha dejado de lado las redes sociales, como en el otoño de 2020, cuando explicó que estaba sufriendo episodios de ansiedad continuos y que padecía de nuevo una depresión: "No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo: 'Ah, la felicidad, todo está perfecto'. Porque nada, soy un ser humano como y cualquier otro soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".

En la serie documental sobre su vida disponible en Amazon Prime Video, 'El chico de Medellín', el cantante de 'Mi gente' abordó sin ningún tapujo qué había supuesto para él convivir con la depresión, que experimentó por primera vez cuando era mi joven. Cuando tenía 17 años se fue con su primer amor, María "Mona" Osorio, a Miami a probar suerte en el mundo de la música, pero como no conseguía "ser alguien importante", se "frustró" mucho y fue entonces cuando cayó en una depresión por primera vez.

"Sentía que me quería morir. Me daban taquicardias, me entraba ansiedad y me sentía sin esperanza", contó el artista en el documental, donde también explicó que llegó a pensar en quitarse la vida: "La depresión es un infierno, es más fuerte que uno mismo. Nada tiene sentido. Pensé incluso en suicidarme". La meditación fue esencial para él, para ayudarle a cuidar su salud mental y ha llegado a afirmar que gracias a eso no bebe alcohol.

Balvin tiene la intención de seguir visibilizando la importancia de cuidar la salud mental, tal y como explicó a la revista colombiana 'Semana': "La gente me dice: 'Oye, gracias a ti estoy sano, gracias a ti me atreví a ir al psiquiatra, gracias a ti ya no sufro de depresión, la tengo controlada'. Eso me llena mucho más que tener un número uno, que tener un Grammy".

2. Bad Bunny

Durante dos años, de 2016 a 2018, Bad Bunny atravesó uno de los periodos más difíciles de su vida, tal y como ha contado en varias ocasiones como en una entrevista en El País publicada a comienzos de 2021. En aquella charla explicó que no se atrevía a llamar "depresión" a lo que él había sufrido porque no había acudido a ningún profesional para certificarlo, pero que lo que sintió se asemeja mucho a lo que describen los psicólogos sobre qué es esta enfermedad.

"De 2016 a 2018 desaparecí, yo estaba metido en una cápsula, sin enterarme de nada. El mundo me veía, pero yo estaba desaparecido. En ese momento yo estaba horrible en mi vida personal, pasaba por una situación donde no me sentía bien y había soltado mi teléfono y las redes sociales", confesó el cantante de 'Si veo a tu mamá'. Un año antes, en una entrevista en 'Alofoke Radio Show', el puertorriqueño explicó todo el mundo puede sufrir una depresión y que la gente no debe pensar que porque él tenga dinero, éxito en su profesión y pareja está exento de caer en una.

Comentó también que cree que "falta educación" sobre este tema y sobre la salud mental en general y aclaró que él creía que para superar una depresión era necesario entender que recuperarse puede ser "un proceso" largo y pedir ayuda profesional, así como "buscar tiempo para uno mismo".

3. Billie Eilish

En 2019, Billie Eilish ya era una estrella en el mundo de la música y fue entrevistada en la revista Rolling Stone, de la que fue portada. Allí explicó que una lesión hizo que tuviera que dejar de bailar a los 14 años y que eso hizo que se sumiera en una profunda depresión: "Me llevó a un agujero. Entré en una fase de autodestrucción a la que no deberíamos llegar. El quid de la cuestión era que sentía que merecía sufrir dolor".

"Cuando la gente piensa en la Billie Eilish de los 14 años, creen que solo me ocurrieron cosas buenas. Pero todo en lo que puedo pensar es en cómo de desgraciada era. Me sentía completamente perturbada y confundida", contó la cantante de 'Bury a friend', que en ocasiones ha compartido su experiencia personal con algunas fans para mostrarles su apoyo y explicarles que ella pasó por el mismo infierno.

"A veces veo a chicas en mis shows con cicatrices en los brazos y eso me rompe el corazón. Ya no tengo cicatrices porque aquello pasó hace mucho tiempo. Pero a unas cuantas de ellas les le he dicho: 'Sed buenas con vosotras mismas'. Porque lo sé, yo también estuve ahí", explicó la artista estadounidense.

4. Demi Lovato

En la serie documental de YouTube 'Dancing with the devil', Demi Lovato habló abiertamente acerca de sus adicciones a las drogas, su experiencia conviviendo con la bulimia durante varios años y sus problemas relacionados con la salud mental. Fue ahí donde explicó que había padecido una depresión: "Mi nivel de depresión es algo que muchos jamás entenderán. Por eso consumí varias drogas y tuve un trastorno alimenticio, porque todo eso evitaba que tomase decisiones".

5. Angy Fernández

La actriz española Angy Fernández contó su experiencia padeciendo depresión el último día del año de 2018, con una publicación en Instagram en la que se mostró muy sincera acerca de lo que significa convivir con esta enfermedad: "He sufrido depresión muchos años y hoy día siento que estoy saliendo del agujero. La depresión está aunque en tu vida estén pasando cosas buenas. Tengas trabajo, pareja, vida más o menos estable, pero esta enfermedad está presente y no puedes evitar estar triste, enfadada, sin ganas...".

"Al final son traumas que se enquistan y si no se curan, permanecen. Aunque sientas a ratos que sí, pero cuando menos te lo esperas, vuelve a salir todo eso", continuaba explicando la también cantante, que lanzaba un mensaje a quien estuviera en una situación parecida a la suya: "Busca ayuda, cosas que te motiven. Da un golpe en la mesa y palante. Psicólogos, amigos, actividades. Y cuesta. Porque la vida no es fácil [...] Rodéate de la gente buena que hay en el mundo y cuídate".

A finales de diciembre de 2021, tres años después de contarle al mundo que estaba padeciendo esta enfermedad, la mallorquina aceptó ejercer como maestra de ceremonias de la serie documental 'No es depre, es depresión', disponible en la web de Janssen Contigo. Con motivo del estreno, Angy habló acerca de su experiencia personal en una entrevista en La Razón: "He estado nueve años tomando pastillas, dos al día. Y no puedes beber, que tampoco es que me guste mucho, y te quita la libido".

En aquella charla, la actriz de 'Física o química' también subrayó la importancia de pedir ayuda profesional: "Yo lo que creo es que no hay que tomar medicación si no vas a terapia psicológica. Hay que combinar las dos cosas, no sólo ir al psiquiatra, porque sin una terapia psicológica no avanzas ni te dan esas herramientas". Además, explicó que llegó a sentirse "un poco culpable" por la enfermedad que estaba sufriendo y que le daba "pena" que su madre tuviera que enfrentarse a esa situación: "Le ha tocado vivir esto con mi padre, que ya no está, y con otro familiar [...] A veces sentía que si me quitaba del medio la gente no sufriría".

6. Dani Marrero

Otro famoso español que ha intentado darle visibilidad a esta enfermedad ha sido el tiktoker Dani Marrero, que explicó a finales de septiembre en un vídeo en su canal de YouTube que estaba atravesando una depresión y sufría ansiedad desde los 11 años. Esta confesión llegó unos días después de haber abandonado completamente las redes sociales sin aviso, algo que extrañó mucho a sus seguidores, pues el madrileño trabaja creando contenido. En aquel vídeo, el influencer contó el motivo de su repentina desaparición: había intentado suicidarse.

"[El 4 de septiembre de 2021] me intenté suicidar. Estuve toda la madrugada y todo el día en el hospital. De ahí me llevaron a un centro psiquiátrico", explicó Dani, que aclaró que contaba lo que le había ocurrido para que aquellos que se vieran identificados con su relato pidieran ayuda. "Llevo años, desde los 11 o 12 años, con depresión y ansiedad. Llevo muy mal prácticamente toda mi adolescencia. No es por el tema trans, es conmigo mismo", comentó el madrileño acerca de sus problemas relacionados con la salud mental.

"He tenido parejas a las que, por culpa de mi ansiedad y de mi depresión, he hecho daño [...] Con personas con las que he estado, como que las he ido arrastrando hacia mi tristeza y, en los últimos años, he estado como muchísimo más triste y lo único que hacía era salir de fiesta, beber y estar fuera de casa como para intentar evadirme", explicaba Dani en su vídeo, que llevaba por título 'La salud mental lo primero'.

El influencer también se pronunció sobre si había pedido ayuda profesional en alguna ocasión y reconoció que no era la primera vez que se había intentado quitar la vida: "Lo acaba dejando siempre, pensando que eso no servía de nada. Acumulando tanta tristeza siempre y no dejándome ayudar... En cuarentena también me intenté suicidar. Estuvo mal, estuvo feo y, a partir de ahí, acabé pidiendo ayuda más seria, pero lo fui dejando, porque como va por épocas, había épocas en las que me encontraba muy bien y decía: '¿Para qué voy a seguir con la terapia o yendo al psicólogo o al psiquiatra?'".

7. Simone Biles

En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Simone Biles logró cuatro medallas de oro y acaparó la atención de medio mundo, que se quedó muy sorprendido cuando unos años después la laureada gimnasta contó públicamente que había sido una de las cientos de atletas abusadas por Larry Nassar, ex médico del equipo de gimnasia olímpico de los Estados Unidos. En el último episodio de la serie documental 'Simone vs Herself', la joven explicó que se vio inmersa en una depresión en aquellos años.

"Estaba tan deprimida. Dormía todo el tiempo, porque dormir era básicamente mejor que enfrentar el tema. Era como mi forma de escapar de la realidad. Y dormir era lo más parecido a la muerte para mí en ese momento, así que dormía todo el tiempo", contó Biles, que aunque ya superó la depresión, continúa yendo a terapia y sigue conviviendo con la ansiedad, que le hizo retirarse el año pasado de varias finales de las Olimpiadas de Tokio para cuidar de su salud mental.

8. Paula Badosa

La presión generada por las expectativas puestas en ella también afectó a la tenista española Paula Badosa, que ha contado que entró en un "agujero negro" después de ganar Roland Garros Junior en 2015. "He pasado por momentos muy duros en mi vida: tuve depresión y ansiedad cuando era muy joven", explicó la deportista en un vídeo que publicó en Twitter en 2019. "Era muy difícil vivir con esas expectativas", narró en aquel momento, en el que recordó también que tenía "miedo y ansiedad" cada vez que saltaba a la pista.

9. Greta Thunberg

La activista por el cambio climático Greta Thunberg explicó en 'Salvados' que sufrió una depresión a los 11 años que le hizo dejar de hablar y comer y que necesitó tiempo para superarla: "Y también creo que lo que me hizo superarlo fue hacer algo que quería hacer, algo que pensé que era útil. Por ejemplo, el activismo". Así, a la joven sueca le ayudó mucho centrarse en su labor como activista y en las marchas que organizaba en Estocolmo todos los viernes para protestar en contra de la inacción de los gobiernos para frenar el cambio climático.