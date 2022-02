Greta Thunberg se ha convertido en uno de los grandes iconos de la generación Z . Esta activista medioambiental de apenas 15 años, que ha encarnado con sus luchas los valores y preocupaciones climáticas propias de su generación, lleva acaparando el foco mediático desde que decidiera encadenarse a un poste allá por 2015 en la cumbre mundial por el clima. Fue su particular llamada de atención a los políticos e instituciones que manejan las emisiones de CO2 como quien reparte naipes de la baraja, siempre tan propensos a ignorar la emergencia climática que asoma por el horizonte. No es para menos. El planeta está en peligro .

El asperger no es ninguna enfermedad, sino un trastorno del espectro autista “sin deterioro intelectual ni del lenguaje” , como afirma la definición médica oficial. Cada caso es único, aunque suelen darse ciertos rasgos comunes, que incluyen una interpretación literal del lenguaje (no les es fácil captar los dobles sentidos, el contexto lingüístico o la ironía), dificultades para interactuar socialmente de forma normativa , una f uerte resistencia al cambio y obsesiones concretas que los llevan a investigar extensamente sobre algún asunto. Lo que lo diferencia del autismo tradicional es la relación con el lenguaje.

El camino de esta activista para aceptar su condición no ha sido nada fácil. Prueba de ello son las declaraciones de su madre en Our House is On Fire, un bestseller donde la familia relata el durísimo proceso de aceptación de este síndrome que afecta a millones de personas en todo el mundo. Así describe la experiencia de su hija, durante los años en que todavía no había recibido el diagnóstico que le cambiaría la vida.