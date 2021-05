Harnaam, viral por su barba

No siempre se sintió a gusto con su físico

"En ese momento decidí que quería ser yo. Decidí dejarme la barba y seguir adelante, en contra de las expectativas de la sociedad de cómo se debe ver una mujer. Hoy no tengo tendencias suicidas, y no me hago daño. Hoy soy feliz viviendo como una joven y hermosa mujer barbuda. Me he dado cuenta de que este cuerpo es mío, soy dueña de él y no tengo otro en el cual vivir así que debo amarlo incondicionalmente", aseguró en una entrevista para la revista Rock'n Roll Bride.