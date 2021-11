Salvo el enorme éxito de 'Equus' en el teatro, Radcliffe no ha vuelto a meterse en la piel de otro personaje tan querido y recordado como Harry Potter ni en cine ni en televisión, aunque también es cierto que ha elegido participar en muy pocos proyectos desde que terminó la saga y todos ellos han sido de corte independiente, como las películas 'Un verano para toda la vida' o 'The Woman in Black'. En lo personal, sale con la actriz estadounidense Erin Darke desde 2012.

"Me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba. No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebía. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad porque todavía era el niño Harry Potter", confesó el actor, que añadió que en su familia ya había habido antecedentes con el alcoholismo y que no tuvo a nadie a su lado que le dijera que no estaba yendo por el buen camino.