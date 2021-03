Dormir es fundamental para llevar un ritmo de vida adecuado y saludable. Si no duermes las horas necesarias, al día siguiente te vas a sentir mucho más cansado y no vas a poder rendir de la misma manera. A pesar de que muchas veces no somos conscientes de los beneficios que tiene dormir adecuadamente, el sueño afecta también a nuestro estado de ánimo y físicamente a nuestro cuerpo.