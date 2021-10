Román se siente afortunado de que su pareja estuviese en casa, “de no ser por ella habría muerto”, relata. No anda muy desencaminado, ya que, en cuestión de minutos, el ictus isquémico que sufrió provocó secuelas en ciertas áreas cerebrales relacionadas con la audición y el equilibrio. “Tengo sordera parcial y también problemas de vértigos , mareos por el tema del equilibrio y dolores de cabeza provocados por esas secuelas”, nos explica. Y son precisamente esos dolores de cabeza los que más le incapacitan. “Para mí lo más difícil es el dolor de cabeza porque cuando me dio el ictus, fue el síntoma que tuve. Por eso ahora cada vez que me duele siento mucho miedo de que me vuelva a pasar”.

Tras el accidente cerebrovascular, Román comenzó un proceso de rehabilitación física y psicológica. “En el hospital me atendieron muy bien, todos se preocuparon por mí y me explicaron que muchas personas que han sufrido un ictus necesitan luego ir al psicólogo porque tienen una especie de estrés postraumático”, nos explica. “En mi caso sí que fue así, lo pasé muy mal y me daba pánico quedarme en casa solo. Mi novia estaba preparándose una oposición y pasaba mucho tiempo en casa, y menos mal, pero tampoco era sano porque sé que el primer año después del ictus le condicioné mucho. Quedaba menos con sus amigos y dejó de ir a la biblioteca. No sacó plaza ese año, y creo que es por la presión que puse sobre sus hombros”, reflexiona. “Si ella no estaba, llamaba a algún amigo o me iba a casa de mis padres. Mis padres también lo pasaron muy mal. Nadie espera que un hijo joven que no fuma, que casi no bebe, que hace deporte y come bien, tenga un ictus”.