Ha tardado 10 años en ver la luz y está inspirada en una historia real: la intrahistoria de 'El juego del calamar'

En aquel momento, Hwang Dong-hyuk estaba atravesando un situación económica muy delicada en casa y en el mundo acaba de estallar una gran crisis económica que condujo a la destrucción de millones de empleos y llevó a miles de personas a la pobreza. En esta situación, el guionista surcoreano se refugió en la lectura de algunos cómics japoneses como 'Battle Royale', 'As the Gods Will' o 'Alice in Borderland', que reconoce que fueron el punto de partido para que se le ocurriera la serie y es que, en estas historias había algo en común: personas "económicamente desesperadas" que participaban en algún juego de supervivencia.