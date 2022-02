La fama no le llega a todo el mundo de la misma forma . Muchos de los artistas que hoy son grandes figuras del espectáculo han vivido un largo camino de esfuerzo y dificultades hasta llegar a la meta. Por el camino, largo y tortuoso, hay que comer, pagar facturas, cumplir con unas cuantas bocas que alimentar. Así ha sucedido a lo largo de toda la historia. Salvo que uno proceda de una cuna rica y haya probado el cuerno de la abundancia desde la niñez, las condiciones materiales siempre juegan en contra de cualquier ser humano que quiera abrazar su pasión. Muy pocos tienen la suerte de poder hacerlo, especialmente en la música, jungla de competencia feroz.

Es un hecho: si la música no se hubiera cruzado en su camino, Maluma habría apostado por su carrera de futbolista . Consiguió jugar en divisiones inferiores durante varios años, en el Atlético Nacional y el Equidad Club Deportivo, respectivamente.

“Si hay que lavar carros hay que lavar carros”, explicó a la revista People. “Si hay que lavar platos, se hace, y todo eso hay que disfrutárselo. Trabajé en McDonald's, fui limpiabotas. Hice de todo en la vida, trabajos honrados y me lo gocé mucho”.

Pastor evangélico . Sí, has oído bien. Antes de repartir música en las bocas, Don Omar repartía el cuerpo de Cristo entre la feligresía joven de una iglesia; un trabajo que, de hecho, seguía desempeñando en cierto modo cuando perreaba sobre un escenario.

No era raro verlo bendecir al público y reservar algunos minutos para la oración y el arrepentimiento cristiano.

Hubo un tiempo en que J Balvin no disfrutaba de botellas de Möet Chandon para desayunar ni podía darse paseos terrestres con alguno de sus supercoches de lujo, o aéreos, encajonado en el asiento mullido de su avión privado.

“Recuerdo que hace unos años mi papá me prestaba su carro. Pintaba casas en Miami y ahora ando viviendo un sueño. Muchas veces, mi exnovia me invitaba a comer porque yo no tenía suficiente”