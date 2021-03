Ser famoso es poder darse muchos caprichitos cuándo y como uno quiera. Si no, que se lo digan a J Balvin, uno de nuestros artistas urbanos favoritos. Cuenta en su colección de vida con algunos caprichos muy caros, como esas decenas de tatuajes que se ha hecho o su vasta colección de zapatillas , de la que le gusta presumir en sus encuentros con la prensa y sus conciertos. Es rey del género urbano, pero también del streewear . Jamás le dice que no a una sudadera costrosa de 20.000 dólares o al último bocado en sneakers de las mejores marcas. Hay que ir siempre pintón.

Zapas para cada ocasión

"Lo cool son las personas que se sienten cómodas y que se nota que son genuinas. Los que no pretenden ser algo, sino que realmente lo son”, dice en una entrevista a Footwear en la que se sincera sobre los modelos de zapas más interesantes de su colección: las que se llevaría a una isla desierta , las que son más cómodas para darlo todo en los conciertos, las que tienen el diseño clásico que más le gustan o las más caras .

La colección de Balvin

Nike @TheDanLife. El reguetonero se ríe cuando un periodista le pregunta el precio de estas bellezas, festoneadas con diamantes Svarovski. “No te puedo decir lo que cuestan, mi madre no me deja”.