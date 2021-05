Pasó con el crochet y ha pasado con el efecto polipiel: cada vez más la moda se apropia de técnicas y materiales propias de otros textiles que no necesariamente responden a la vestimenta. Este 2021 la mezcla de varias telas y prints viene pegando fuerte y abre un gran desafío a la respuesta de con qué combinarlo. Descubre en qué consiste la tendencia ‘patchwork’ que arrasa en redes , ¡no te lo pierdas!

La técnica ‘patchwork’ como tal es propia de colchas y mantas hechas a mano y consiste en mezclar diferentes telas con distintos estampados o, en el caso de las telas vaqueras, con colores entremezclados. Y con esto en mente parece inevitable recordar el comentadísimo look de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001 .

Y por ahí van los tiros, no tanto de llevar un total look en tela vaquera, si no de mezclar diferentes tipos.