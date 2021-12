Las jóvenes sufren más violencia machista que las mujeres mayores de 30 años, según un estudio

Estos datos tan reveladores no se habían estudiado hasta ahora, puesto que la juventud ha sido un colectivo invisibilizado en los estudios sobre violencia machista. Ahora, este estudio analiza también cómo afecta esta violencia a las jóvenes según su perfil y, de entre todas las variables, las víctimas se ven sobre todo afectadas cuando se encuentran sin pareja. Y en el caso de que ahora no tengan, pero sí que hayan tenido en el pasado, las jóvenes también son las más victimizadas en comparación con los grupos de mayor edad.

En este estudio se ha observado también otra problemática y es que hay muchos jóvenes que no identifican según qué comportamientos como violencia machista. Por ejemplo, controlar dónde va tu pareja, con quién ha quedado y qué hace en cada momento también es violencia. Al igual que lo es no dejar que hable con otros hombres, darle un empujón o no dejar que quede con sus amigos. Sin embargo, cuando la violencia se materializa en este tipo de conductas es mucho más detectada por personas más adultas y no tanto por los jóvenes.