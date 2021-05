Formar una familia homoparental: los pasos y dificultades

Respuesta: En nuestro caso particular no tuvimos ningún tipo de diferencia con una pareja heterosexual. Tuvimos las mismas complicaciones, no fue fácil, pero las dificultades no vinieron por nuestra orientación sexual, sino por las dificultades en sí que hay cuando quieres ampliar tu familia y la familia no se compone por un hombre y mujer fértiles.