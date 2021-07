El pasado martes conocíamos la noticia de que Simone Biles, la gran esperanza de Estados Unidos en gimnasia artística, se retiraba de la final. Su decisión dio la vuelta al mundo, ya que esta deportista ha batido récords de todo tipo y todos los ojos estaban puestos en ella para volver a ser medallista. La estadounidense, de 24 años de edad, alegó que no se encontraba bien en cuanto a su salud mental: "En cuanto he salido a la pista he sentido que no estaba preparada mentalmente". Biles se ha convertido rápidamente en más que un referente del deporte, también en un gran ejemplo de que no hay que anteponer el éxito a la salud. Hoy repasamos la historia de tres gimnastas que no pudieron retirarse antes del trágico final.