A pesar del odio, más de 40 profesionales se ponen a disposición de un proceso que es siempre “muy solitario”, tal como explica a Yasss Napoleón García, responsable de Incidencia y Representación Institucional de la ONG . El papeleo, la barrera idiomática, la atención médica… Todas las necesidades que pueda tener un usuario se valoran desde el principio. “No tratamos solo la cuestión por la que viene el interesado, sino que se hace un acompañamiento integral porque, muchas veces, no se tiene conocimiento de ciertas necesidades. En función del perfil, se estudia de qué mejor manera se puede ofrecer el acompañamiento”, explica García.

El origen de los usuarios es global. “Hoy mismo hemos recibido una llamada de Marruecos, hemos contestado mails de Colombia, de Chile… Llevamos 19 años trabajando y eso hace que mucha gente ya nos conozca, y que se generen cadenas de ayuda para llegar a más personas”, detalla Napoleón García. En un momento en que varios países del Este de Europa están recortando ferozmente los derechos del colectivo, no se descarta que el aumento de personas procedentes de Polonia o Hungría.

La total integración de los migrantes LGTBI en la sociedad no depende solo de ellos. “La sensibilidad hacia este tema, sobre todo a raíz del aumento de las agresiones a personas LGTBI , está creciendo”, concluye Napoleón García. “Detectamos mucha gente joven que quiere hacer voluntariado, que se involucra económicamente… Pero queda mucho camino por delante”.

A quienes necesitan la ayuda de Kifkif y todavía no se han atrevido a solicitarla, les pide que “no tengan miedo, que van a encontrar una entidad de personas, no una organización burocrática. Que se acerquen, que les vamos a ayudar con todo lo que está a nuestro alcance. Somos una mano amiga con la que pueden contar. No estáis solos”.