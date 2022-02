La historia de amor de Kylie Jenner y Travis Scott: dos hijos, regalos millonarios y varias idas y venidas

Algunos medios han publicado que Kylie y Travis se conocieron en Coachella en 2017, que fue donde por primera vez los pillaron juntos los paparazzi, pero lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado nunca donde se conocieron y, de hecho, ella no dio el nombre de su novio en el reality que protagoniza con su familia 'Keeping up with the Kardashian'. En un programa grabado en la primavera de aquel año, la joven le explicaba a sus estilistas que un chico con el que estaba "teniendo citas" le había regalado rosas y que esperaba que él estuviera "colado" por ella.