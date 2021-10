Este debate ya se planteó, de hecho, el pasado junio, cuando el Congreso aprobó crear una subcomisión a iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para estudiar el consumo de esa droga con fines terapéuticos (que todavía no ha empezado a funcionar). Ahora, Más País, UP y ERC van más allá: no se trataría solo de legislar el uso del cannabis y sus derivados como tratamiento para ciertas enfermedades, sino aprobar una ley que permita su venta y consumo, como ocurre con el tabaco y el alcohol.