Hace no tanto, y todavía hoy en ciertos círculos, la mención de las siglas LGTBIQ+ generaban mucha confusión. Es probable que recuerdes que antes se referían a nuestro Orgullo solo como Orgullo Gay , porque muchos vinculaban a la comunidad solo con los hombres homosexuales. Por suerte, en los últimos años hemos avanzado mucho en la identificación y la visibilidad de todas las realidades de nuestro colectivo. ¿Qué significa ser cisgénero? ¿Y ser trans? ¿Qué diferencia hay entre bisexuales y pansexuales? ¿Y entre personas no binarias y de género fluido? Hoy te lo vamos a explicar.

Se refiere a la percepción que tienen las personas sobre su género, y que no tiene por qué estar necesariamente vinculada a su sexo biológico. Dicho de otra manera, la identidad de género es quiénes somos: un hombre, una mujer, una persona no binaria , etc.

Personas no binarias

Son aquellas personas cuya identidad de género no se corresponde con el sistema binario de hombre o mujer. En este sentido, son personas trans, porque no pertenecen al género que se les asignó ni al asociado tradicionalmente al sexo biológico con el que han nacido, pero en ello también hay diferentes formas de serlo, sentirlo y entenderlo. Las personas no binarias no se consideran hombre ni mujer, o no completamente en muchos sentidos.