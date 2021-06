No cabe duda de que Twitch se ha convertido en la plataforma de creación de contenido más importante de la actualidad y la casa confortable de muchos creadores, que han encontrado en los directos y en la relación con sus seguidores un terreno creativo fértil en lo personal y en lo económico. En la comunidad hispanohablante, España cuenta con auténticas estrellas del streaming , creadores que juegan en las grandes ligas y han sabido perfectamente como conectar con una comunidad cada vez más entusiasmada con sus directos de GTA, League of Legends, Marbella Vice o Arkadia.

ElRubius

Su contenido es variado y no está estrictamente enfocado a videojuegos. En su canal abunda el humor gamberro , los disfraces locos y un contenido diario que lo han convertido en una de esas figuras que ha cambiado para siempre el panorama de la creación de contenido en Internet.

Ibai

Tiene olfato para conectar con el público y no deja de reinventarse cada semana con nuevos proyectos y una comunidad de seguidores cada vez más gigantesca, así que no nos extraña en absoluto todo lo bueno que le ha pasado a nivel profesional en los últimos tres años. La pregunta es: ¿tocará techo alguna vez?

Auronplay

TheGrefg

Es uno de los famosos streamers emigrados a Andorra que más ha defendido públicamente la ‘libertad fiscal’ de los creadores de contenido . La presentación de su skin de Fortnite fue uno de los eventos más seguidos de toda la historia de Twitch. Talento, desde luego, no le falta: se mueve como pez en el agua delante de la cámara y cuenta con la voz segura y potente de los grandes comunicadores, aunque solo tenga 26 años.

Cristinini

Folagor

Elmiillor

El gallito del colegio; un clásico ejemplo de streamer que gana suscriptores creando polémicas y enemistándose con sus compañeros de profesión. Pese a sus discutibles directos, en los que no suele callarse nada de lo que opina sobre ningún tema, por calentito que sea, no cabe duda de que puede codearse con los streamer top de la lista. Cuenta con más de 600 mil seguidores en Twitch que siguen sus gestas en League of Legends, juego en el que es una de las figuras más reconocidas de la comunidad hispanohablante.