Mad Lions representará a Europa en el MSI de League of Legends: el club español que ha desbancado a G2 Esports

El pasado 6 de mayo comenzó el Mid-Season Invitational, el segundo torneo más importante de League of Legends (LoL) a nivel internacional. Esta competición, conocida popularmente como MSI, enfrenta a los campeones de la temporada de primavera de las doce grandes ligas de League of Legends y supone una oportunidad única para medirse con los mejores equipos del mundo y conseguir un pase directo a la fase de grupos del Worlds de League of Legends, el evento con mayúsculas del LoL.