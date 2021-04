Los debates no desaparecen, y tampoco la creencia errónea de algunas personas, que piensan que las celebridades deben limitarse a hacer su trabajo y no posicionarse sobre absolutamente nada. Feminismo, migración, medio ambiente, sostenibilidad, violencia sexual o toros , una patata caliente. Muchos de nuestros famosos se han posicionado en contra , y así lo han dicho bajo los focos. Alto y claro.

María Pedraza

No solo es una bailarina de raza y una actriz a la que nos gustaría ver en muchísimas más series y películas (¿por los siglos de los siglos? Pues quizás). María también es una amante de sus animales (tiene dos gatos y un perro) que no tiene problema en mojarse cuando le preguntan qué opina de las corridas de toros. “¿Toros sí o no?”, le pregunta el medio Zeleb. Pedraza es rotunda: “No, no me gustan nada”.