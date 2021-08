Un hombre debería eyacular 21 veces al mes para prevenir el riesgo de cáncer de próstata, según investigadores de Harvard

Según datos de cancer.org, aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida. Además, advierten de que el cáncer del próstata es la segunda causa de muerte en hombres estadounidenses, solo por detrás del cáncer de pulmón. Sin embargo, la mayoría de los diagnosticados con este tipo de cáncer no mueren a causa de esta enfermedad. Las estadísticas dicen que solo 1 de cada 41 diagnosticados morirán de cáncer de próstata.

La pregunta más importante es, ¿se puede hacer algo a nivel individual para evitar desarrollar un cáncer de próstata? La respuesta corta sería "no". Del mismo modo que tener factores de riesgo no asegura que vayas a sufrir un cáncer de próstata, que seas muy estricto con las medidas preventivas no puede evitar que, finalmente, se padezca esta enfermedad. Sin embargo, sí que hay recomendaciones saludables que siempre suman.