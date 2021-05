Estamos a punto de dar la bienvenida a la segunda nueva normalidad, después de más de un año de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus. Se acaba el estado de alarma y volvemos a sentir esa sensación de alivio por recuperar "la vida normal", aunque ya sabemos que, todavía, no puede ser del todo normal. Habrá que seguir llevando mascarilla en algunos espacios, seguirán las reducciones de aforo, y eso por no hablar de cómo hemos cambiado nosotros mismos, sobre todo a la hora de relacionarnos con los demás y conocer gente nueva.

Tanto en Yasss como en Platanomelón tenemos claro que la masturbación es lo más . No solo por sus múltiples beneficios para la salud física y mental, sino porque, en tiempos de pandemia, se ha convertido en la forma más segura de cuidar tu sexualidad y disfrutar de tu cuerpo . Por eso, hemos hablado con la sexóloga y psicóloga Monica Branni para resolver las dudas más frecuentes que siguen surgiendo cuando hablamos de esta práctica sexual que todavía sigue considerándose un tabú para algunas personas. En el siguiente vídeo puedes verla en acción respondiendo las dudas más comunes sobre masturbación:

Mastúrbate Yasss: salud sexual y pandemia

Desde que el coronavirus nos obligó a poner en pausa nuestras relaciones sociales, el ocio y otras muchas actividades no esenciales para reducir el número de contagios, muchas personas han visto cómo su contacto con la mayoría de las personas que no eran amigos o familia cercana (y en algunos casos, ni eso) se reducían drásticamente. Esto ha afectado a nuestra forma de relacionarnos, de conocer gente nueva y también a nuestra vida sexual.

No es necesario haber desarrollado un miedo irracional al contagio durante las relaciones sexuales (erotofobia) para haber experimentado un descenso en nuestra vida sexual. Algunas personas, además, han sentido una disminución de la libido a causa de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en la pandemia y el miedo, la incertidumbre y el aumento del estrés.

En una encuesta realizada en el Instagram de Yasss en la que participaron más de 200 usuarios, el 63% respondió que se masturba habitualmente, y un 41% de los participantes, que lo hacía más de tres veces a la semana. No todo el mundo se masturba, algunas personas no lo hacen por falta de apetito sexual y otras por miedos, prejuicios o incluso represión relacionada con sus creencias. La falta de información y la cantidad de bulos y mitos que aún existen en torno a la masturbación hacen que mucha gente no quiera experimentar con su propio cuerpo y su propio placer. Esto repercutirá a la hora de tener relaciones sexuales y experiencias positivas con su sexualidad. "Es muy importante educar desde el placer, creando una cultura más sana e inteligente en lo que a sexualidad se refiere", añade Monica.