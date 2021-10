Los mejores disfraces de Halloween de los famosos: desde Rosalía hasta Karol G a juego con Anuel AA

Muchos famosos son muy fans de Halloween y lo han demostrado con sus disfraces en los últimos años

Las hermanas Jenner, Rosalía, Karol G, Anuel AA, Maluma, Ariana Grande, Danna Paola y Harry Styles han deslumbrados con sus disfraces

Repasamos en Yasss los disfraces más chulos que han lucido en los últimos años

Cada 31 de octubre, miles de personas en todo el mundo celebran Halloween, una fiesta del mundo anglosajón que han adoptado otras culturas. Así, muchos se visten de bruja, vampiro o cadáver la noche antes de lo que España llamamos el Día de Todos los Santos y van a pasear con sus amigos cuando son niños para pedir caramelos con un amenazante '¿Truco o trato?' y a fiestas temáticas o a planes especiales como visitar 'pueblos malditos' cuando son un poco más mayores.

Los famosos no son menos y también se disfrazan para celebrar Halloween, aunque muchos suelen escoger disfraces muy originales y rehúyen los típicos trajes de hechicera o demonio. Las hermanas Kylie y Kendall Jenner, por ejemplo, son muy fans de esta fiesta (al igual que sus hermanas mayores: Kourtney, Kim y Khloe Kardashian) y llevan varias semanas subiendo fotos a sus perfiles de Instagram mostrando cómo están decorando sus casas con calabazas y velas; además de haber lucido disfraces muy currados en años anteriores.

Pero también disfrutan de esta fiesta famosos de otras partes del mundo donde Halloween no es tan popular como en Estados Unidos, como es el caso de Rosalía, Maluma, Karol G, Anuel AA o Harry Styles, que en años anteriores han compartido en sus redes sociales fotografías de sus disfraces para este día. ¡Repasamos los mejores disfraces de los famosos en Yasss!

1. Rosalía

La cantante de 'Malamente' pasó el día de Halloween del año pasado en Estados Unidos, país al que se mudó para componer nuevos temas y abrirse un hueco en el mercado americano. Durante los primeros meses, se quedó en la casa de su representante, Rebeca León, y allí compartió vídeos con sus seguidores versionando distintos temas, haciendo brownies o disfrazándose la noche del 31 de octubre.

Como buena fan de las pelucas (ya demostró su pasión por ellas con una larga peluca rubia en el videoclip de 'Bagdad'), se enfundó una naranja con un corte de estilo bob y flequillo junto a un mono blanco de látex para convertirse en Milla Jovovich en 'El quinto elemento'. Completó su look tiñéndose las cejas de color naranja a juego con la peluca y luciendo unas gafas futuristas blancas y naranjas. "Hoy pienso ir disfrazada por casa todo el día", anunciaba la catalana en TikTok e Instagram, donde subió un par de vídeos enseñando lo bien que le había quedado el disfraz.

2. Kylie y Kendall Jenner

Dos de las amigas de Rosalía también son muy fans de Halloween: ellas son Kylie y Kendall Jenner, que tienen acostumbrados a sus seguidores a subir fotos relacionadas con esta temática un mes antes del 31 de octubre. Además, suelen dar varias fiestas al año para lucir distintos disfraces y el año pasado una de ellas creó una gran polémica en redes, donde se criticó duramente a Kendall Jenner por organizar una fiesta de Halloween para celebrar su llegada a los 25 en un momento en el que la pandemia todavía estaba en un punto álgido, con miles de muertes al día por coronavirus en todo el mundo.

En aquella polémica fiesta, la mayor de las Jenner imitó a Pamela Anderson en la película 'Barb Wire' de 1996: llevaba un body de cuero negro de talle alto combinado con medias de rejilla, guantes largos, una peluca rubia ondulada con flequillo y unas cejas finas que recordaban a las que llevaba la actriz en esa década. Su hermana Kylie era una de las invitadas a la fiesta, donde se presentó caracterizada como una serpiente gracias a un body de animal print, unas medias a juego y un tocado que simulaba la cabeza del reptil.

Este año, Kendall les ha adelantado a sus seguidores en Instagram que prepara un disfraz para el que también utilizará un corpiño negro, medias de rejilla, botas del mismo color y unas gafas de sol, aunque todavía no ha revelado de quién o de qué se va a disfrazar. Kylie no ha dado ninguna pista, pero es posible que luzca varios disfraces como hizo el año pasado, que no solo se vistió de serpiente, ya que fue a otra fiesta de Halloween además de la organizada por su hermana y para esa segunda celebración escogió disfrazarse con sus mejores amigos de Power Rangers.

Pero no hay dos sin tres y Kylie llevó un tercer disfraz para celebrar Halloween el año pasado y lo hizo junto a la persona con la que ha compartido más fiestas y momentos especiales a lo largo de su vida, su hermana Kendall. Juntas recrearon un disfraz que lucieron cuando eran pequeñas y que recreaba la estética disco más cañera de los años 60.

Sin lugar a dudas, la gran fan de esta fiesta es Kylie Jenner, que año tras año se reiventa y piensa nuevas ideas para sorprender a sus 278 seguidores en Instagram. La hemos visto vestida como la cantante Christina Aguilera en su primera etapa, se vistió de muñeca Barbie dentro de una caja de cartón, posó como uno de los 'ángeles' de Victoria's Secret (en un disfraz grupal que también llevaron sus hermanas Kim, Kourtney, Khloe y Kendall), recreó la famosa escena de 'Los Caballeros Las Prefieren Rubias' vistiéndose como Marilyn Monroe y, en 2018, año en el que nació su hija Stormi, le hizo un homenaje a su nombre ("Tormentita" en español) y se disfrazó de tormenta junto a ella.

3. Karol G y Anuel AA

Karol G también ha demostrado ser una gran fan de los disfraces, ya que aunque parece que no se disfrazó el año pasado, sí que lo hizo en ediciones anteriores. En 2018, la cantante pasó el 31 de octubre en Perú, donde asistió al evento 'Halloween de Moda'. Allí sorprendió a sus fans vestida y maquillada como el personaje de una película que lo petaba por aquel entonces, el de Harley Queen, a la que Margot Robbie interpretó en 'El escuadrón suicida'.

Un año más tarde, la cantante de 'Tusa' celebró Halloween en Miami, ciudad en la que vivía junto a su por aquel entonces novio, el artista puertorriqueño Anuel AA. La pareja decidió disfrazarse a juego y se convirtieron en dos villanos con lentillas de colores (las de él en un tono azul muy claro y rojas las de ella). Anuel optó por vestirse con pantalones negros y una camiseta del mismo color con una cavalera de brillantes estampada en ella, mientras que Karol se decantó por un traje de látex rojo con unos guantes a juego.

4. Maluma

La última gran fiesta de Halloween a la que acudió Maluma tuvo lugar antes de la pandemia, en 2019, cuando Heidi Klum le invitó a la suya. En sus historias de Instagram y de camino a la misma, el cantante de 'Hawái' confesó que no sabría decir de qué se había disfrazado: llevaba un traje blanco y negro, una rosa roja y se puso una lentilla de color blanco en uno de sus ojos. Un look que no convenció nada a sus fans y que hizo que muchos le acusasen de "soso" por no habérselo currado más.

El colombiano reconoció luego que no se había sentido muy inspirado para crear su look y confesó que le encantaba ver que sus fans elegían disfrazarse de él en esta fiesta tan señalada, por lo que prometió entonces compartir en sus historias de Instagram todas las fotos en las que le etiquetasen vestido como él.

5. Ariana Grande

La cantante de 'Thank you, next' se curró muchísimo su disfraz para la fiesta de Halloween de 2019, con el que dejó sorprendido a sus fans y se llevó los piropos de las redes, que sentenciaron que era uno de los estilismos más originales de aquella noche. Ariana Grande se inspiró en una famosa serie estadounidense de ciencia ficción, 'La dimensión desconocida', que se emitió en 1959 y que presentaba diversas historias de fantasía y suspense.

Para ello, usó una máscara de látex que hacía que la piel de su rostro pareciera muy arrugada, con una nariz chata y una enorme boca con un gesto triste. Complementó su look con su ya característica coleta alta, un cigarrillo, unos guantes negros, un abrigo de pelo del mismo color con una camiseta de tirantes debajo y unos pendientes largos. Tras la fiesta, la cantante confesó que la máscara le había impedido comer en toda la noche y que le había costado respirar con ella puesta.

6. Danna Paola

En México, cada 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, una de las fiestas más importantes del país que ha inspirado las de otras naciones latinoamericanas y que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2008. Para Danna Paola, nacida y criada en México, es una fiesta especial, como explicó en Instagram el año pasado junto a una foto en la que lucía un maquillaje inspirado en una catrina muy elegante, con una tiara de perlas y unos pendientes largos a juego.

"Definitivamente es uno de mis días favoritos de todos... El festejar la vida y su ciclo, recordar a todos esos que ya no están y nos acompañan en alma celebrando su tiempo en vida... Entre flores nos reciben y entre ellas nos despiden", comentó la cantante que, un año antes, se disfrazó de Rue, el personaje al que Zendaya da vida en la serie 'Euphoria' de HBO para ir a una fiesta junto a una de las amigas que hizo durante su paso por 'Élite', la actriz española Georgina Amorós, que se vistió de Juls, otro personaje de la serie.

7. Harry Styles

Mucha gente aprovecha Halloween para vestirse igual que sus ídolos y eligen a conciencia uno de sus looks más míticos para que se note que los admiran y, aunque sea por una noche, se parecen a ellos. Eso fue lo que hizo Harry Styles, que para ir a una fiesta de Halloween en 2018 decidió copiar un estilismo de otro cantante británico, Elton John, que se mostró encantado de que el exintegrante de One Direction se disfrazase de él y compartió la foto en Instagram con la siguiente frase: "Eso es lo que yo llamo un disfraz de Halloween".