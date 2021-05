Reconócelo: tus dedos se han movido rápido sobre el teclado para que no parase la fiesta y la risa. Tú, como tod_s, has compartido memes , has creado memes, vives por y para el meme . Como el gif, piezas de cultura popular digital que llevan ya unas cuantas décadas entre nosotros, con esa inmensa capacidad de resignificarse, compartirse, viralizarse y releerse en un bucle infinito.

Success Kid

El mono con abriguito

Problemas del primer mundo

El meme es la bomba perfecta: todo le sienta bien a la imagen. “Oh, dios mío, el caviar beluga de esta mañana me ha sentado mal”. “Qué mala suerte tengo: no me caben más zapatos en el vestidor”. “Soy una desgraciada: mi becario esclavo no ha estado a la altura de lo que esperaba de él”.