En 2016, cuando tenía 12 años, Millie Bobby Brown consiguió el papel que le cambió la vida , el de Eleven (Once en la traducción al español) en 'Stranger Things'. La serie se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix a nivel mundial y llevó al estrellato a su joven reparto; pero Millie, que nació en Marbella el 19 de febrero de 2004, ya había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación en papeles episódicos de grandes series de televisión estadounidenses, país al que la familia se mudó en 2008 después de cuatro años viviendo en España y otros cuatro en Reino Unido.

Desde que era muy pequeña, la actriz recibió clases de teatro y se mostraba muy interesada en trabajar en el cine, por lo que sus padres le acompañaron a varios castings para que pudiera cumplir su sueño de triunfar en Hollywood. Su primera oportunidad llegó en 2013, cuando tenía nueve años y la eligieron para dar vida a Alicia en dos episodios de 'Once Upon a Time in Wonderland'. En 2014 consiguió aparecer en un capítulo de 'Intruders' y en otro de 'NCIS'.