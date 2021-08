En Yasss no nos vamos a cansar nunca de apoyar la educación sexual libre y de calidad como base para disfrutar de una vida sexual plena, sin mitos ni prejuicios. Por desgracia, la sexualidad de muchas mujeres aún está rodeada de tabúes y limitaciones, y el orgasmo , culmen del placer, en ocasiones se convierte en un verdadero problema para personas que no saben cómo experimentarlo, o lo viven con culpa, miedo o vergüenza.

¿Sabes cuando tu abuela te decía "pero cómo no te va a gustar eso si no lo has probado"? Pues aquí pasa algo parecido: el orgasmo es el clímax del placer, pero si no conoces lo que te proporciona placer a ti no te va a resultar tan sencillo experimentar uno.