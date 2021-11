Los negocios de Aitana Ocaña fuera de la música: de su perfume a colaboraciones con marcas prestigiosas

Pero Aitana no solo triunfa en España, ya que en Latinoamérica también tiene un nutrido grupo de fans que desean que haga una gira por allí. Una idea que a la cantante le seduce muchísimo, como ha confesado en varias ocasiones. Por ahora, sigue de tour por nuestro país y, en los descansos del mismo, aprovecha para pasar tiempo con su novio, Miguel Bernardeau, con el que se acaba de mudar a un chalet que se compró hace unos meses : situado en la Dehesa de la Villa en Madrid, la casa de tres plantas está valorada en 750.000 euros .

Una cifra a la que Aitana habrá podido hacer frente no solo gracias a sus ingresos derivados de su trabajo en el mundo de la música, sino también de los negocios que tiene fuera de esta industria y es que la catalana colabora frecuentemente con marcas muy prestigiosas y ha sacado al mercado sus propios productos . Alimentación, cosmética, moda... No hay ningún área que se le resista a la cantante, cuyos 2,8 millones de seguidores en Instagram y la imagen tan positiva que tiene la convierten en la influencer perfecta para muchas marcas.

No es la primera vez que Aitana se alía con una marca para lanzar sus propios productos, ya que poco antes de sacar al mercado su colección con Puma, lanzó junto a McDonald's un menú personalizado por ella misma que llevaba su nombre, el McAitana . Un sueño hecho realidad para la cantante, que era muy fan de las hamburguesas y patatas de la compañía americana, pero que se vio empañado por las críticas que recibió y es que se descubrió que, tres meses antes, había confesado en una entrevista que era intolerante al gluten, por lo que no podía comer casi ninguno de los productos de su McAitana.

Pero los negocios de Aitana en el mundo de la música no se quedan en las colaboraciones con marcas o en el lanzamiento de productos como perfumes y es que la cantante ha vuelto a la televisión, a otro talent musical en concreto, pero ya no como concursante. La catalana ha sido la asesora de David Bisbal en 'La voz Kids 6' y recientemente se confirmó su fichaje como coach en la séptima edición de este concurso, en el que estará acompañada por Sebastián Yatra, David Bisbal y Pablo López.

Pero las críticas se hicieron aún más numerosas cuando la fotógrafa Bianca Castellar Calvani denunció a través de su cuenta de Instagram que una de las ilustraciones de Aitana partía de una obra suya y que no había sido informada de ello. La cantante salió entonces a dar explicaciones y lo hizo con un comunicado difundido en Twitter, donde explicó que ella había realizado ese dibujo para clase a partir de una foto que encontró en Tumblr de la cual no figuraba autor. "Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro", se comprometió la artista.