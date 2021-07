Según la Encuesta Nacional sobre Sexualidad y Anticoncepción entre los Jóvenes Españoles, el 48% de las personas de entre 16 y 15 años no utiliza preservativo . De este porcentaje, unos pocos se escudan en que utilizan otros métodos anticonceptivos como la píldora, pero una vasta mayoría practica sexo sin protección porque confían en la otra persona (37,9%), la conocen (31%) o creen no correr peligro (29,1%).

Si de por sí estos datos pueden resultar alarmantes, las recientes declaraciones del influencer Naim Darrechi no resultan tranquilizadoras. El joven de 19 años acumula casi 27 millones de seguidores en TikTok, y en una reciente entrevista con el también influencer Mostopapi ha afirmado que nunca utiliza preservativo cuando mantiene relaciones sexuales pese a no tener una pareja estable y, por lo tanto, realizar prácticas de riesgo con diferentes mujeres.

"Yo no puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo", comenzaba explicando. “Hasta que un día dije es raro que nunca hubiera dejado embarazada a una así, después de tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema".

El entrevistador, lejos de alarmarse y llamar la atención al joven, se reía mientras le preguntaba por la reacción de sus respectivas parejas sexuales. "¿Cuándo acabas dentro ellas no te dicen nada?", a lo que él contestó que sí, “pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril" (aunque no esté operado).

Si te metes en una página pornográfica, te vas a topar con una triste realidad: en prácticamente ningún vídeo se utiliza preservativo . En algunos casos la razón es que los actores se someten a pruebas de ETS y utilizan otros métodos anticonceptivos para evitar embarazos. Otras veces las actrices son forzadas a grabar este tipo de escenas. Pero quien está detrás de la pantalla no sabe eso, sólo entiende que en el sexo no hay cabida para el látex.

Después, cuando tiene sus primeros encuentros sexuales, el preservativo está de más. “Se me ha olvidado”, “es que me aprieta”, “siento menos”, “mis amigos no lo usan”, “¿Y si te tomas la píldora?”, y un sinfín de excusas para no protegerse a él ni proteger a la otra persona.