La noche del 23 de mayo fallecía un joven de 15 años de edad en Barcelona al verse implicado en un accidente de tráfico con un turismo. Según el Real Decreto 970/2020 que regula el uso de patinetes eléctricos, no hay límite de edad para su uso y el casco no es obligatorio. Pero según la normativa municipal de Barcelona, los menores de 16 años no pueden circular en estos vehículos. Lo cierto es que la mayoría de la gente no conoce las normas de uso para este tipo de patinetes, que se anuncian en páginas web de venta como "perfectos para ir al colegio sin usar el transporte público".