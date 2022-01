A través de su música les han contado a sus millones de seguidores de todo el mundo que van a ser padres de un bebé que se llamará Índigo y que nacerá en primavera; o les han mostrado los momentos más emotivos de su boda, de la que el próximo mes de febrero se cumplirán dos años, con el videoclip de 'Por Primera Vez'. Está claro que sus fans conocen perfectamente su historia de amor, pero quizá es más desconocido el historial amoroso de Camilo antes de iniciar su romance con Evaluna , pues el cantante no ha dado muchos datos sobre el mismo.

Se sabe que, antes de salir con la venezolana, tuvo una relación estable con una joven colombiana anónima que se llama Gabriela Andrade. El artista no ocultó en ningún momento ese noviazgo, del que se desconoce su duración, y no ha borrado los tuits en los que le dedicaba canciones a su exnovia. Aunque no ha trascendido cuánto tiempo estuvieron saliendo, sí que se sabe que fue en 2014, año en el que el colombiano conoció a su actual esposa.