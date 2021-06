Eljif Elmas (Macedonia del Norte)

Dominik Szoboszlai (Hungría)

Jérémy Doku (Bélgica)

Billy Gilmour (Escocia)

Saša Kalajdžić (Austria, 23 años)

Pedro Gonçalves (Portugal)

Las cifras ya lo cantan: Gonçalves es un goleador nato, con el récord de tantos en la liga de su país y gran facilidad para alcanzar la segunda línea en muy poco tiempo. Ha participado en todos los equipos de la selección de Portugal: sub 18, sub 20 y sub 21. Ha marcado unos cuantos goles y ha salvado in extremis otros tantos en el Sporting de Portugal, donde compite por ser el mejor de la cantera con otros más veteranos como Seferóvic.