Aunque en España no ha triunfado tanto lo de ir por las casas pidiendo golosinas bajo la amenaza de "truco o trato" (si no hacemos un trato, es decir, si no me das chuches, te hago un truco, es decir, una broma pesada), en muchas películas estadounidenses hemos visto que la fórmula "trick or treat" es allí un must.