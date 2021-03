Aunque hay mucha gente que no tiene mucha relación con sus padres o que incluso no saben ni cómo son físicamente (como es el caso de Miguel Herrán), hemos seleccionado una lista de famosos que sí que se llevan bien con los suyos y han hablado muy bien de ellos. Algunos de estos padres han mostrado también su apoyo público a sus hijos y varios les han ayudado a gestionar su carrera o trabajan a su lado. Te presentamos a los padres de Ibai Llanos, C. Tangana, Aitana Ocaña, Karol G, Danna Paola y Bad Gyal.