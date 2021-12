Este año nos ha dejado una larga lista de parejas que decidieron emprender caminos por separado

Actores como Ester Expósito y Alejandro Speitzer o María Pedraza y Jaime Lorente; o tiktokers como Dani Marrero y Marina Riverss se separaron en 2021

También pusieron fin a su noviazgo Karol G y Anuel AA, Camila Cabello y Shawn Mendes y Begoña Vargas y Óscar Casas

2021, un año en el que hemos visto cómo Italia hacía doblete ganando Eurovisión y la Europa o cómo Adele volvía a sacar disco después de seis años, termina. En este año que ahora acaba hubo muchas parejas que se crearon, como la de Rosalía y Rauw Alejandro o Jhay Cortez y Mia Khalifa, pero también hubo otras muchas que decidieron ponerle punto y final a su relación y tomar caminos por separado, como Camila Cabello y Shawn Mendes, Gigi Hadid y Zayn Malik, Dulceida y Alba Paul, María Becerra y Rusher King o Begoña Vargas y Óscar Casas.

Algunas de ellas rompieron nada más comenzar el año, casi al poco de comerse las uvas, como fue el caso de María Pedraza y Jaime Lorente, cuya separación se hizo pública en enero, o el de Karol G y Anuel AA, que no confirmaron que su historia de amor se había terminado hasta el mes de abril y tras meses de continuos rumores. A comienzos de verano, sus fans comenzaron a sospechar que Ester Expósito y Alejandro Speitzer ya no estaban juntos y, a finales, Dani Marrero y Marina Riverss anunciaron su ruptura con un comunicado.

Algunos de ellos ya han encontrado un nuevo amor, como es el caso de Ester Expósito, que sale con Nico Furtado; María Pedraza, que está con Álex González; Jaime Lorente, que acaba de ser padre con su novia Marta Goenaga; o Dani Marrero, que ha iniciado un romance con la también tiktoker Mar Ruiz. El resto parece que sigue disfrutando de la soltería. ¡Repasamos en Yasss las rupturas más sonadas del 2021!

1. Karol G y Anuel AA

La ruptura de Karol G y Anuel AA ha sido una de las más sonadas este año, pues unos meses antes de confirmar su separación, la pareja había comentado que estaban deseando casarse y que se habían comprometido en matrimonio. Los rumores de ruptura comenzaron en febrero, cuando la cantante de 'Tusa' compartió unas fotos en Instagram en las que les contaba a sus seguidores que ponía rumbo en su avión privado a una isla paradisíaca junto a sus amigos y familiares más cercanos para celebrar su cumpleaños que es el 14 de febrero. Allí no había ni rastro de Anuel y eso levantó las sospechas de sus fans.

Tras meses de rumores constantes, la pareja decidió confirmar su ruptura en abril a través de Instagram: Karol escribió un comunicado en el que aseguraba que seguía queriendo mucho a su ex y le daba las gracias por todo lo que habían vivido juntos; mientras que Anuel se decantó por hacer un directo en el que explicó que no había habido terceras personas implicadas, que estaban separados desde enero y que no descartaba que, en algún momento, pudieran reconciliarse y darse una segunda oportunidad.

La pareja no ha retomado su relación durante estos meses en los que han estado separados, aunque no han cesado los rumores acerca de una posible reconciliación entre ambos por parte de sus fans. En agosto, en un concierto en México, Anuel AA le pidió a sus fans que gritasen junto a él para que Karol "los escuchase" y que así volviera con él; pero ese deseo no se ha cumplido y "los bebesitos", como los llaman sus fans, no han reactivado su relación que comenzó en el verano de 2018, cuando quedaron para grabar el videoclip de 'Culpables', su primer tema juntos, y que confirmaron ese otoño con un beso encima de un escenario en Nueva York, donde estaban dando un concierto.

Su última aparición en público juntos fue a comienzos de diciembre, cuando el artista sorprendió a su ex apareciendo de forma inesperada en el Coliseo de Puerto Rico, donde ella estaba dando un concierto. Al principio, a ella parecía que no le había hecho mucha gracia, pues se apartó de Anuel cuando él quiso darle un abrazo; pero, tras hablar unos instantes al oído, cantaron juntos 'Culpables' y se dedicaron bonitas palabras de cariño y gratitud a través de sus redes sociales.

2. Ester Expósito y Alejandro Speitzer

Ester Expósito y Alejandro Speitzer se conocieron en octubre de 2019 en Madrid, concretamente, en el rodaje de 'Alguien tiene que morir', dirigida por el mexicano Manolo Caro, con el que ambos se llevan estupendamente. Speitzer, que se había mudado a la capital española para grabar dicha miniserie, comenzó a salir con la actriz de 'Élite' a distintos eventos y a dar paseos por el centro de la ciudad. En diciembre, el mexicano subió la primera foto a Instagram junto a Ester y esa publicación disparó los rumores de relación.

En enero de 2020, estuvieron juntos en Londres; y, en marzo, tras muchas semanas dejándose comentarios llenos de corazones en sus respectivas publicaciones, la madrileña fue a visitar a su novio a México, viaje con el que se confirmó su relación. Alejandro y Ester estuvieron juntos desde aquel momento hasta mayo de 2021, más de un año de noviazgo cuyo final ninguno de los dos comunicó de manera oficial ni en sus redes sociales ni en una entrevista.

Los rumores de ruptura empezaron a comienzos de junio, cuando acudieron por separado a un evento en Milán de una marca de joyas de lujo de la que ambos son embajadores. No pasaron juntos en el photocall y, según se publicó, no hablaron en toda la velada. Poco después, un medio mexicano publicó que la pareja se había roto porque Alejandro no quería pagar la mitad de los gastos del apartamento en el que vivía con Ester. La madrileña salió rápidamente en su defensa y desmintió aquella información: "Es una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida".

"Sabes que es mutuo. Gracias por estar", le respondió públicamente el actor de 'Oscuro deseo'. Poco después, se dejaron de seguir en Instagram, por lo que muchos entendieron que su relación ya había terminado definitivamente; y, en ese momento, comenzaron a relacionar a la madrileña con Rauw Alejandro, que declaró que Ester era solo una amiga. En septiembre, el cantante de 'Todo de ti' anunció su noviazgo con Rosalía y, un par de meses después, la revista '¡HOLA!' confirmó que la joven estaba saliendo con Nico Furtado, un actor uruguayo de 32 años afincado en Argentina que actualmente está viviendo en Madrid por motivos laborales, ya que está rodando una película junto a Maggie Civantos.

3. Camila Cabello y Shawn Mendes

A finales de noviembre, los fans de Camila Cabello y Shawn Mendes flipaban al leer el comunicado que ambos habían compartido en sus respectivas historias de Instagram. En él, anunciaban su ruptura tras dos años y medio de relación y explicaban que su deseo era seguir siendo grandes amigos, pues antes de ser novios fueron mejores amigos. "Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca", explicaron los cantantes de 'Señorita'.

La ruptura pilló por sorpresa a sus fans, pues hacía apenas un par de semanas que el canadiense había acompañado a la cubana y su familia en unas vacaciones familiares en México, en las que celebraron el cumpleaños del padre de la cantante de 'Havana'. La revista 'People' publicó una semana después del anuncio de la separación que una fuente cercana a Camila y Shawn contó que fue el artista quien rompió el noviazgo y desveló el motivo que le habría llevado a tomar esa decisión.

"La relación se estaba volviendo obsoleta y complaciente y decidió que era mejor que fueran amigos", explicó esta fuente; aunque ni Camila ni Shawn han confirmado esta versión. Aunque ninguno de los dos ha hablado específicamente sobre la ruptura, la cantante sí que se animó a comentar en un episodio de 'Time to walk' de Apple TV que la ansiedad que padece afectó negativamente a su relación.

4. Dani Marrero y Marina Riverss

Quienes también se quedaron flipando al conocer su ruptura fueron los seguidores de Dani Marrero y Marina Riverss. Al igual que Camila Cabello y Shawn Mendes, la pareja de tiktokers se habían ido a pasar unos días juntos de vacaciones a la playa en agosto y, tras su regreso, les anunciaron a su comunidad de TikTok que su relación se había roto tras nueve meses juntos. "Hay veces que dos personas que se quieren no pueden estar juntas", rezaba el comunicado que difundieron tanto en Instagram como en TikTok, en el que confirmaron que su objetivo era seguir estando en la vida del otro: "Nos queremos mucho y seguiremos siendo amigos".

Actualmente, a Dani Marrero le relacionan con otra tiktoker, la sevillana Mar Ruiz: ambos han compartido varios vídeos en actitud muy cariñosa duramente las últimas semanas y el madrileño ha explicado en sus redes sociales que está pasando mucho tiempo con ella en la capital andaluza. Mar, además, compartió un TikTok en el que el influencer aparecía abrazado a su hermana pequeña junto al siguiente texto: "¿Cómo le explico que es mi novio y no el suyo?". Por su parte, Marina explicó en sus historias de Instagram a mediados de diciembre que estaba soltera y que no le apetece iniciar una relación con nadie por el momento.

5. María Pedraza y Jaime Lorente

María Pedraza y Jaime Lorente se conocieron en el rodaje de la primera temporada de 'La casa de papel', pero en esa serie apenas compartieron escenas y la chispa entre ellos no saltó hasta que coincidieron un poco más tarde en otro rodaje de una serie española, 'Élite'. Unos meses después de iniciar su relación, se fueron a vivir juntos a un piso del centro de Madrid, en el que pasaron la cuarentena, y era habitual que compartiesen fotos en pareja en sus respectivos perfiles de Instagram.

Pero en enero de 2021 salió a la luz que su relación había llegado a su fin después de dos años de relación. Fue '¡HOLA¡' quien confirmó la ruptura y fue también esta revista la que anunció en septiembre que Jaime Lorente iba a ser padre de una niña a la que llamaría Amaia y que nacería en noviembre. Los fans rápidamente echaron cuentas y se dieron cuentas que la pequeña tuvo que ser concebida en el mes de febrero, tan solo un mes después de que se hiciera pública la ruptura del murciano con su compañera de profesión.

Fue entonces en las redes sociales se dispararon los rumores de infidelidad sobre la pareja que habían formado Jaime y María, pero ninguno de los dos se pronunció sobre este tema. Pero la madrileña sí que felicitó públicamente a su exnovio por su paternidad en una rueda de prensa a la que acudió junto a su actual pareja, el actor Álex González. El murciano también tiene un nuevo amor, está saliendo con la madre de su hija, una joven vasca llamada Marta Goenaga, a la que conoció en el rodaje de 'La casa de papel', pues ella trabajaba en el departamento de vestuario.

6. Gigi Hadid y Zayn Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik comenzaron a salir en 2015 y, después de muchos altibajos, su relación parece que se ha roto definitivamente este 2021. Ya en marzo de 2018, la pareja difundió un comunicado conjunto en el que explicaban que habían decidido tomar caminos por separado tras "una increíble, amorosa y divertida relación". Pero en las Navidades de 2019 la pareja decidió darse una segunda oportunidad que parecía la definitiva cuando anunciaron en mayo de 2020 que esperaban un bebé.

Khai nació el 24 de septiembre y Gigi y Zayn se mostraban felices con su pequeña y su vida en Nueva York. Pero esa aparente felicidad saltó por los aires este otoño, cuando salieron a la luz informes de la acusación por violencia de la madre de Gigi, Yolanda Hadid, a Zayn tras una discusión por la supuesta privacidad del bebé. El ex One Direction no ha asumido los cargos de acoso y agresión pero sí ha aceptado la pena que les corresponde: pagará una multa y estará en libertad condicional durante 360 días.

El cantante de 'Pillowtalk' lanzó entonces un comunicado en Twitter en el que explicó que no estaba de acuerdo con la forma de proceder Yolanda Hadid, pues no veía con buenos ojos que una discusión familiar se airease públicamente en los medios y que él había optado por guardar silencio y así seguir protegiendo la privacidad de su hija. Son muchos fans los que piensan que esa discusión fue la que rompió la relación entre Gigi y Zayn que, actualmente, siguen separados. Varios medios estadounidenses han publicado que la modelo ya trabaja con sus abogados para gestionar la custodia de su Khai, que tiene poco más de un año.

7. Dulceida y Alba Paul

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices", escribió Dulceida en Instagram para anunciar a sus casi tres millones de seguidores que su matrimonio con Alba Paul había llegado a su fin después de tres meses en los que habían estado separadas, pensando qué camino querían tomar en su relación.

Alba Paul también le dedicó a su ex unas bonitas palabras en Instagram, red social en la que habían hecho partícipes a sus seguidores de su historia de amor: "Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño".

Siete años juntas en los que llegaron a pasar por el altar en una boda celebrada en la playa tras dos años de noviazgo. Pero lo cierto es que, según lo que publicó Vanitatis cuando la pareja ya había confirmado su separación, es que esa unión nunca se formalizó en el Registro Civil, por lo que legalmente, las influencers nunca estuvieron casadas. "Es cierto que no hemos formalizado nuestra unión firmando un papel, es un trámite que hemos ido alargando porque en realidad somos un desastre", declaró Dulceida entonces.

A finales de noviembre, en la presentación de 'The Ferragnez', la nueva serie de Chiara Ferragni y su marido, Fedez, a Dulceida le preguntaron por una posible reconciliación con Alba, algo que la influencer descartó: "Ahora no [habrá segunda oportunidad]. No estamos juntas y estamos distanciadas, pero nos llevamos muy bien. Tenemos comunicación y yo la quiero muchísimo".

8. Begoña Vargas y Óscar Casas

Nueve días antes del que sería su tercer aniversario, a comienzos del pasado mes de septiembre, el diario La Razón publicó que Óscar Casas y Begoña Vargas habían puesto fin a su relación. Ninguno de los dos hizo declaraciones en aquel momento, pero un mes después, la actriz de 'Las leyes de la frontera' se animó a hablar de la ruptura ante las cámaras de Europa Press en la entrega de los Premios Platino para dejar claro que existía una "buena relación" entre ellos: "Todo en la vida nos enseña cosas. La vida, somos jóvenes, la vida [...] Estoy muy bien, han sido años muy bonitos y nos llevamos muy bien. Le deseo todo lo mejor".

9. María Becerra y Rusher King

"Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusher King y yo no somos más pareja. Todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado", aclaró María Becerra en Twitter después de la oleada de especulaciones que habían despertado unos enigmáticos tuits que había publicado en los días previos. "¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?" o "Hijo de mil putas, me acabas de cagar el autoestima", había escrito la cantante de '¿Qué más pues?'.

"La verdad para que quede claro: nunca le fui infiel a Mari. Lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora [...] Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es", comentó el artista por su parte.